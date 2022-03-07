Equipe de Jade muda posição, pede saída de Jessi do "BBB" e surpreende Léo Picon

Jade Picon chora em momento do "BBB 22" Crédito: Globo/Reprodução

No momento em que se viu envolvida em um paredão contra seu grade rival na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), Jade Picon não pensou duas vezes e pediu que o público que gosta dela concentrasse forças em tentar eliminar o ator. Até porque foi ela quem atendeu ao Big Fone e o chamou para um duelo decisivo.

Porém, a equipe que cuida das redes sociais de Jade mudou o foco e agora pede que os fãs da influenciadora votem para eliminar Jessilane. "Analisamos o cenário desse Paredão, as #, opiniões de vocês e o nosso posicionamento é FORAJESSI! Não percam tempo em discussões e enquetes e, mais importante de tudo, não dividam votos", é a mensagem publicada pela conta dela no Twitter.

A decisão surpreendeu Léo Picon, o irmão da confinada. "Por mim eu iria no #ForaArthur. Fiquei surpreso com o tuíte da equipe da Jade Picon. Vou com eles porque parece que tem mais chance", escreveu ele.

Depois, Léo ainda mandou mensagens para a equipe de Arthur e para a esposa dele, Maíra Cardi, que uma vez já indicou que poderia entrar com um processo contra Jade, mas desistiu. "Te amo, Maíra. A Jade não gosta do Arthur, mas eu amo vocês."

Arthur, Jade e Jessi estão no Paredão desta semana. A definição aconteceu na noite deste domingo (6) após votação tradicional, com votos no confessionário. Gustavo conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta com uma reviravolta na última rodada.

A noite de paredão começou com Jade e Arthur já emparedados, uma vez que a sister atendeu ao Big Fone, no sábado (5). A surpresa garantia à pessoa que atendesse o telefone a ida direto para o Paredão ao lado de outra pessoa que ela indicasse.

A influenciadora escolheu levar Arthur Aguiar para o Paredão junto a ela. "Eu e você no paredão", disse a sister. Portanto, o público irá assistir ao embate entre os brothers.

Já na formação deste domingo, Arthur, o Anjo da semana, imunizou Paulo André, que não pôde ser votado nesta rodada. Jessilane foi indicada ao Paredão por Pedro Scooby, líder da semana. Enquanto Gustavo foi o mais votado pela casa, com 6 votos.

QUEM VOTOU EM QUEM?

Por ordem no confessionário, DG votou do Eliezer; Arthur indicou na Laís; Eliezer votou no Gusttavo; Lina votou no Gustavo; Paulo André indicou Eliezer; Jessilane votou no Eliezer; Gustavo indicou Eliezer; Laís votou na Natália; Vinicius votou no Gustavo; Eslovênia votou no Gustavo; Jade votou no Gustavo; Natália votou no Gustavo; Lucas votou no Eliezer.

DEFESA DE 30 SEGUNDOS

Arthur iniciou sua defesa dizendo que quer continuar no jogo e que acredita que sua trajetória ainda não acabou no programa. "Deus tem planos maiores para mim".

Enquanto Jade afirmou que o reality tem sido a maior experiência da sua vida. "Me joguei tenho sido coerente. Seria uma sonho ganhar e ajudar a quem precisa. A sister também mandou um "Fora Arthur" ao terminar sua fala.

Jessiane, por sua vez, afirmou ter medo durante o jogo. "Viver isso aqui é surreal. Espero que o Brasil não desista de mim. Quero muito continuar".

Os brothers agora concorrem ao voto público para garantirem mais uma semana na casa.

Analisamos o cenário desse paredão, as opiniões de vocês e o nosso posicionamento é #FORAJESSI! Não percam tempo em discussões e enquetes, e, mais importante de tudo, NÃO DIVIDAM VOTOS! Sigam nosso posicionamento e vamos de força total nos mutirões. FOCO NO GSHOW E #FICAJADE 💖🌪 — Jade Picon🌪 (@jadepicon) March 7, 2022

por mim eu ia no #ForaArthur



fiquei surpreso com o tweet da equipe da @JadePicon puxando #ForaJessi ...



vou com eles pq parece que tem mais chance — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) March 7, 2022

#TeamJade #TeamAguiar#ForaJessi



Te amo Maira ❤️

A Jade não gosta do Arthur mas eu amo vcs.



Votem muito em https://t.co/0ggEm83HrW pic.twitter.com/O3zCXhx7iM — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) March 7, 2022