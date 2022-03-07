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Demi Lovato desiste de protagonizar série sobre transtornos alimentares

Cantora seria protagonista da série 'Hungry', mas agora ficará apenas na produção executiva ao lado de Scooter Braun e Sean Hayes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Março de 2022 às 08:03

Demi Lovato desiste de protagonizar série sobre transtornos alimentares
Demi Lovato desiste de protagonizar série sobre transtornos alimentares Crédito: Reprodução/Instagram/@ddlovato
A série Hungry, da NBC, estava sendo aguardada por diversos motivos, um deles seria presença de Demi Lovato, como parte do time de protagonistas da produção. Mas, de acordo com Deadline, isso não irá mais acontecer.
A decisão ocorreu após a cantora gravar o piloto da série, onde interpretou a primeira cena de sexo da sua carreira. Ela tinha até compartilhado o momento em seu Instagram, mas a publicação também não está mais no ar.
Ela acabou mudando de ideia sobre se dedicar ao papel principal e saiu do elenco alegando conflitos de agenda, mas segue na produção executiva da série, ao lado de Scooter Braun e Sean Hayes, e deixa a vaga no time de protagonistas em aberto. Lembrando que Demi está se dedicando às gravações de seu novo álbum.
Segundo o portal norte-americano, o papel que Demi Lovato faria será repaginado e interpretado por outra pessoa, nome ainda não revelado. A série Hungry trata de "um grupo de pessoas com transtornos alimentares que se ajudam em busca de amor, sucesso e o que houver de mais perfeito na geladeira para deixar tudo melhor".

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