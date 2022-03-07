Demi Lovato desiste de protagonizar série sobre transtornos alimentares Crédito: Reprodução/Instagram/@ddlovato

A série Hungry, da NBC, estava sendo aguardada por diversos motivos, um deles seria presença de Demi Lovato, como parte do time de protagonistas da produção. Mas, de acordo com Deadline, isso não irá mais acontecer.

A decisão ocorreu após a cantora gravar o piloto da série, onde interpretou a primeira cena de sexo da sua carreira. Ela tinha até compartilhado o momento em seu Instagram, mas a publicação também não está mais no ar.

Ela acabou mudando de ideia sobre se dedicar ao papel principal e saiu do elenco alegando conflitos de agenda, mas segue na produção executiva da série, ao lado de Scooter Braun e Sean Hayes, e deixa a vaga no time de protagonistas em aberto. Lembrando que Demi está se dedicando às gravações de seu novo álbum.