Faustão lança concurso na Band visando revelar atriz para novela da HBO Max

Faustão lançará reality que pretende encontrar atriz para produção da HBO Max Crédito: Twitter/@faustaonaband

O "Faustão na Band" será palco do quadro "Uma Nova Estrela Para o Brasil", em que atrizes concorrem a uma vaga na telessérie "Segundas Intenções". Realizado pela HBO Max em parceria com a Band, a competição busca um novo rosto para o elenco da produção, anunciada como a primeira novela do serviço de streaming.

O formato se enquadra no modelo buscado pela Netflix e também em "Verdades Secretas 2", que o Globoplay tratou como primeiro título do gênero produzido no Brasil. Trata-se de uma produção com narrativa híbrida, combinando a base do melodrama tradicional das novelas com o ritmo ágil característico das séries.

A HBO Max pretende desenvolver mais de 100 produções locais nesse formato nos próximos dois anos, valorizando o mercado audiovisual local e já conta com um time de peso egresso da Globo. No caso de "Segundas Intenções", que terá Camila Pitanga como a vilã Lola, a produção será disponibilizada em toda a América Latina e nos demais mercados onde a HBO Max atua, expandindo seu alcance internacional.

O concurso é uma parceria inédita entre o canal aberto e a plataforma de streaming, ambos com um passado em comum: a Globo. A responsável pela gestão de talentos da HBO, Mônica Albuquerque, foi diretora do departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico (DAA) de 2013 a 2020. Já Faustão, agora à frente de um programa diário, deixou a emissora em 2021, após mais de três décadas de trabalho aos domingos.

Ao todo, serão pré-selecionadas 12 concorrentes para participarem da competição. Candidatas de todo o Brasil terão de enviar um vídeo com duração de 1 minuto e meio a 2 minutos, apresentando um texto de escolha livre, que será avaliado pela equipe da HBO Max.