Faustão lança concurso na Band visando revelar atriz para novela da HBO Max

O "Faustão na Band" será palco do quadro "Uma Nova Estrela Para o Brasil", em que atrizes concorrem a uma vaga na telessérie "Segundas Intenções". Realizado pela HBO Max em parceria com a Band, a competição busca um novo rosto para o elenco da produção, anunciada como a primeira novela do serviço de streaming.
O formato se enquadra no modelo buscado pela Netflix e também em "Verdades Secretas 2", que o Globoplay tratou como primeiro título do gênero produzido no Brasil. Trata-se de uma produção com narrativa híbrida, combinando a base do melodrama tradicional das novelas com o ritmo ágil característico das séries.
A HBO Max pretende desenvolver mais de 100 produções locais nesse formato nos próximos dois anos, valorizando o mercado audiovisual local e já conta com um time de peso egresso da Globo. No caso de "Segundas Intenções", que terá Camila Pitanga como a vilã Lola, a produção será disponibilizada em toda a América Latina e nos demais mercados onde a HBO Max atua, expandindo seu alcance internacional.
O concurso é uma parceria inédita entre o canal aberto e a plataforma de streaming, ambos com um passado em comum: a Globo. A responsável pela gestão de talentos da HBO, Mônica Albuquerque, foi diretora do departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico (DAA) de 2013 a 2020. Já Faustão, agora à frente de um programa diário, deixou a emissora em 2021, após mais de três décadas de trabalho aos domingos.
Ao todo, serão pré-selecionadas 12 concorrentes para participarem da competição. Candidatas de todo o Brasil terão de enviar um vídeo com duração de 1 minuto e meio a 2 minutos, apresentando um texto de escolha livre, que será avaliado pela equipe da HBO Max.
Ao longo de cinco semanas, as selecionadas irão se enfrentar em diferentes dinâmicas de atuação. As eliminatórias terão a presença de atores do elenco da telessérie, que contracenarão com as participantes durante a disputa. Uma combinação entre as avaliações do júri artístico e técnico com os votos do auditório definirão a grande vencedora. A abertura das inscrições será anunciada em breve.