Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Oscar 2022: Esnobada na categoria de Melhor Atriz, Lady Gaga será uma das apresentadoras da cerimônia
Cinema

Oscar 2022: Esnobada na categoria de Melhor Atriz, Lady Gaga será uma das apresentadoras da cerimônia

Lista com os primeiros apresentadores foi divulgada por meio das redes sociais; outros nomes devem ser confirmados em breve
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Março de 2022 às 10:21

Lady Gaga em cena do filme 'Casa Gucci', dirigido por Ridley Scott
Lady Gaga em cena do filme 'Casa Gucci', dirigido por Ridley Scott: fora das indicações ao Oscar 2022 Crédito: Divulgação
A 94ª edição do Oscar está chegando e, apesar de alguns nomes não terem recebido indicações ao prêmio, será possível marcar presença na cerimônia de outra forma. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta quinta-feira (3) uma lista com os primeiros apresentadores da noite.
O destaque vai para Lady Gaga, que estava entre as possíveis indicações para o prêmio de Melhor Atriz pelo seu papel no filme "Casa Gucci", mas acabou ficando de fora. A cantora, contudo, apresentará uma categoria ou um segmento durante a premiação.
Na lista anunciada pela Academia também estão a atriz de "Batman", Zoë Kravitz, e os atores Kevin Costner, Rosie Perez e Youn Yuh-jung. Quem completa o grupo é Chris Rock, que já foi o anfitrião do Oscar duas vezes. Neste ano, o posto será de três mulheres: Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes.
A premiação ocorre em 27 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles. De acordo com a Academia, os artistas e apresentadores serão testados para a covid-19 antes do evento, enquanto indicados e convidados precisarão apresentar o comprovante de vacinação e dois testes PCR negativos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Famosos Hollywood Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show
Imagem de destaque
Homem invade casa e ataca a ex, adolescente e até bebê em Cariacica
Imagem de destaque
Menopausa: 6 plantas que contribuem para o bem-estar feminino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados