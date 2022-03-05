Oscar 2022: Esnobada na categoria de Melhor Atriz, Lady Gaga será uma das apresentadoras da cerimônia

Lady Gaga em cena do filme 'Casa Gucci', dirigido por Ridley Scott: fora das indicações ao Oscar 2022 Crédito: Divulgação

A 94ª edição do Oscar está chegando e, apesar de alguns nomes não terem recebido indicações ao prêmio, será possível marcar presença na cerimônia de outra forma. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta quinta-feira (3) uma lista com os primeiros apresentadores da noite.

O destaque vai para Lady Gaga, que estava entre as possíveis indicações para o prêmio de Melhor Atriz pelo seu papel no filme "Casa Gucci", mas acabou ficando de fora. A cantora, contudo, apresentará uma categoria ou um segmento durante a premiação.

Na lista anunciada pela Academia também estão a atriz de "Batman", Zoë Kravitz, e os atores Kevin Costner, Rosie Perez e Youn Yuh-jung. Quem completa o grupo é Chris Rock, que já foi o anfitrião do Oscar duas vezes. Neste ano, o posto será de três mulheres: Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes.