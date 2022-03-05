Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • "É incrível ver de perto", fala Anitta sobre experiência na Paris Fashion Week
Só dá ela!

"É incrível ver de perto", fala Anitta sobre experiência na Paris Fashion Week

Cantora participou pela primeira vez da semana de moda de Paris e sentou na primeira fila do evento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Março de 2022 às 10:10

Anitta usou um look urbano exclusivo da marca Vetements, considerada por muitos como moderna e imprevisível
Anitta usou um look urbano exclusivo da marca Vetements, considerada por muitos como moderna e imprevisível Crédito: João K
Nesta sexta-feira (4), Anitta fez sua estreia na Paris Fashion Week. A cantora brasileira marcou presença no desfile na semana de moda da cidade francesa. Essa foi a primeira vez da brasileira no evento, um dos mais importantes da semana de moda no mundo.
Anitta ficou na primeira fila do desfile da marca francesa Vetements e a convite do estilista Guram Gvasalia, a cantora usou um look urbano exclusivo da marca — que é considerada por muitos como moderna e imprevisível.
"Sempre quis participar dos fashion show das marcas que amo. Todos sabem que gosto de moda e muitos amigos trabalham no mercado. É incrível ver de perto as tendências e a forma como os estilistas e as marcas apresentam suas coleções, mas a minha agenda nunca permitiu", conta.

Veja Também

Anitta e Simaria se reencontram em premiação após desentendimento

Anitta troca farpas com Ricardo Salles e quer debate 'ao vivo' após eleições

"BBB 22": Anitta defende piadas e apoia quem cuida das redes sociais de Jade Picon

Anitta ainda explica que a semana de moda de Paris acontecia durante o carnaval ou premiações, e isso acabava dificultando a sua presença no desfile. "A semana de moda de Paris, por exemplo, sempre caiu durante o carnaval e outras durante premiações ou compromissos prioritários, mas agora estou aqui e pronta para ver muitas coisas e me inspirar também", comenta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados