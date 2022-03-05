"É incrível ver de perto", fala Anitta sobre experiência na Paris Fashion Week

Anitta usou um look urbano exclusivo da marca Vetements, considerada por muitos como moderna e imprevisível Crédito: João K

Nesta sexta-feira (4), Anitta fez sua estreia na Paris Fashion Week. A cantora brasileira marcou presença no desfile na semana de moda da cidade francesa. Essa foi a primeira vez da brasileira no evento, um dos mais importantes da semana de moda no mundo.

Anitta ficou na primeira fila do desfile da marca francesa Vetements e a convite do estilista Guram Gvasalia, a cantora usou um look urbano exclusivo da marca — que é considerada por muitos como moderna e imprevisível.

"Sempre quis participar dos fashion show das marcas que amo. Todos sabem que gosto de moda e muitos amigos trabalham no mercado. É incrível ver de perto as tendências e a forma como os estilistas e as marcas apresentam suas coleções, mas a minha agenda nunca permitiu", conta.