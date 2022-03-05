Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astro

Após oito anos, Charlie Sheen retorna à TV em "Ramble On'"

Ator, conhecido por participar de "Two And a Half Men", vai interpretar a si mesmo em nova série
Agência Estado

Publicado em 05 de Março de 2022 às 09:56

Charlie Sheen está de volta à TV interpretando a si mesmo em série Crédito: Reprodução
Depois de oito anos afastado das telinhas, Charlie Sheen, conhecido por participar de "Two And a Half Men", retorna à TV na série "Ramble On". No seriado de comédia dramática, o ator será protagonista e vai interpretar ele mesmo. De acordo com informações do Deadline, a história vai mostrar Sheen, Kevin Connoly e Kevin Dillon em versões ficcionais deles mesmos.
A ideia é mostrar artistas que já são veteranos de Hollywood buscando se reinventar neste meio. A série é produzida pelo diretor e roteirista Doug Ellin, de "Entourage".
O pai de Charlie Sheen, Martin Sheen, também está no elenco. Kimiko Glenn, Bre-Z, John C. McGinley, Jami-Lynn Sigler, Zulay Henao, Mark Cuban, James Hiroyuki Liao, também estão confirmados. 

Ainda não há previsão de estreia e nem foi divulgada a plataforma específica de exibição da série, mas o primeiro episódio já foi concluído. Agora, a busca é por uma TV ou streaming que aceite e queira investir na produção. Caso não encontrem nenhum parceiro para transmitir, existe a possibilidade de a trama ser lançada de maneira independente.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados