Após oito anos, Charlie Sheen retorna à TV em "Ramble On'"

Depois de oito anos afastado das telinhas, Charlie Sheen, conhecido por participar de "Two And a Half Men", retorna à TV na série "Ramble On". No seriado de comédia dramática, o ator será protagonista e vai interpretar ele mesmo. De acordo com informações do Deadline, a história vai mostrar Sheen, Kevin Connoly e Kevin Dillon em versões ficcionais deles mesmos.
A ideia é mostrar artistas que já são veteranos de Hollywood buscando se reinventar neste meio. A série é produzida pelo diretor e roteirista Doug Ellin, de "Entourage".
O pai de Charlie Sheen, Martin Sheen, também está no elenco. Kimiko Glenn, Bre-Z, John C. McGinley, Jami-Lynn Sigler, Zulay Henao, Mark Cuban, James Hiroyuki Liao, também estão confirmados.
Ainda não há previsão de estreia e nem foi divulgada a plataforma específica de exibição da série, mas o primeiro episódio já foi concluído. Agora, a busca é por uma TV ou streaming que aceite e queira investir na produção. Caso não encontrem nenhum parceiro para transmitir, existe a possibilidade de a trama ser lançada de maneira independente.