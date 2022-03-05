Com ciclo vacinal completo, Iza é diagnosticada com Covid-19

A cantora Iza foi diagnosticada com Covid-19. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora, na manhã desta sexta-feira (4). Segundo a nota, a artista apresenta sintomas leves e teve sua agenda cancelada até o dia 13 de março.
"A Agência de Música, escritório da cantora Iza, comunica que a artista acaba de testar positivo para Covid-19. Em virtude disso, estamos cancelando todos os compromissos até dia 13 de março. Informamos ainda que Iza está com sintomas leves, com o ciclo vacinal completo e cumprirá a quarentena em casa."
Recentemente Iza lançou um remix da faixa "Sem Filtro", com a participação do rapper Luccas Carlos, um dos compositores da música. Além dessa faixa, a artista carioca também divulga a faixa "Salve Baby/Citação: Vamos Fugir", com a baiana Ivete Sangalo.