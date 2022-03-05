Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Está tudo bem!

Com ciclo vacinal completo, Iza é diagnosticada com Covid-19

A agenda da artista foi cancelada até dia 13; ela apresenta sintomas leves e fará quarentena em casa, segundo nota de sua assessoria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Março de 2022 às 09:23

A cantora Iza foi diagnosticada com Covid-19. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora, na manhã desta sexta-feira (4). Segundo a nota, a artista apresenta sintomas leves e teve sua agenda cancelada até o dia 13 de março.
"A Agência de Música, escritório da cantora Iza, comunica que a artista acaba de testar positivo para Covid-19. Em virtude disso, estamos cancelando todos os compromissos até dia 13 de março. Informamos ainda que Iza está com sintomas leves, com o ciclo vacinal completo e cumprirá a quarentena em casa."
Cantora Iza cobra cachê de R$200mil para fazer shows fora do Rio
Cantora Iza cobra cachê de R$200mil para fazer shows fora do Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@
Recentemente Iza lançou um remix da faixa "Sem Filtro", com a participação do rapper Luccas Carlos, um dos compositores da música. Além dessa faixa, a artista carioca também divulga a faixa "Salve Baby/Citação: Vamos Fugir", com a baiana Ivete Sangalo.

Veja Também

Bruna Biancardi desabafa sobre 'hate' por namorar Neymar: 'Todos os dias'

Cantor italiano Tiziano Ferro e marido adotam dois bebês

Há diferença entre travesti e trans? Tema ganha destaque com Linn no "BBB"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Famosos Vacinação Contra A Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados