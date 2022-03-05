Com ciclo vacinal completo, Iza é diagnosticada com Covid-19

A cantora Iza foi diagnosticada com Covid-19. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora, na manhã desta sexta-feira (4). Segundo a nota, a artista apresenta sintomas leves e teve sua agenda cancelada até o dia 13 de março.

"A Agência de Música, escritório da cantora Iza, comunica que a artista acaba de testar positivo para Covid-19. Em virtude disso, estamos cancelando todos os compromissos até dia 13 de março. Informamos ainda que Iza está com sintomas leves, com o ciclo vacinal completo e cumprirá a quarentena em casa."

Cantora Iza cobra cachê de R$200mil para fazer shows fora do Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@