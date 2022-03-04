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Desabafo

Bruna Biancardi desabafa sobre 'hate' por namorar Neymar: 'Todos os dias'

Casal é visto junto desde agosto de 2021. Modelo fez um desabafo em seu Instagram Stories, nesta quinta-feira (3), sobre os ataques que recebe dos "haters" nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Março de 2022 às 14:15

Bruna Biancardi desabafa sobre 'hate' por namorar Neymar
Bruna Biancardi desabafa sobre 'hate' por namorar Neymar Crédito: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi
A modelo Bruna Biancardi, atual namorada do jogador Neymar, fez um desabafo em seu Instagram Stories nesta quinta-feira (3) sobre os ataques que recebe dos "haters" nas redes sociais.
"Infelizmente tem um número ENORME de pessoas ruins me acompanhando por aqui", disse ela ao responder uma pergunta sobre o motivo de ela não mostrar seus pais nas redes sociais. "Prefiro deixar a minha família um pouco longe disso e proteger quem eu amo desses ataques que recebo todos os dias".
Bruna ainda disse que "ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas vivemos em sociedade e devemos respeitar cada um". "Eu fui muito bem educada pra saber que quando não tenho nada de bom para falar sobre alguém, devo ficar calada. A gente só transborda o que tem dentro de nós", completou.
Os rumores de romance entre Neymar e Biancardi começaram em agosto do ano passado, quando eles foram flagrados em passeio de barco na Espanha, ao lado do filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, além de alguns dos "parças", como são conhecidos os amigos do jogador.
Ela namorou Caique Gama, ex-integrante da Banda Fly, por cinco anos. Já Neymar vive um namoro cheio de idas e vindas com Bruna Marquezine entre 2013 e 2018. O término definitivo foi confirmado pela atriz em outubro de 2018 durante um evento da grife Le Lis Blanc. "Foi uma decisão que partiu dele, mas ainda existe muito respeito, muito carinho, por ele e por tudo que a gente viveu", disse ela.

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