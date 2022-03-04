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Cantor italiano Tiziano Ferro e marido adotam dois bebês

Italiano celebrou momento em seu Instagram e disse que é 'o homem mais feliz do mundo'. Tiziano disse que entende que os fãs queiram conhecer os bebês, mas afirmou que irá preservar a intimidade deles
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Março de 2022 às 13:39

Tiziano Ferro e marido adotam dois bebês
Tiziano Ferro e marido adotam dois bebês Crédito: Reprodução/Instagram/@tizianoferro
O cantor italiano Tiziano Ferro e seu marido, Victor, adotaram duas crianças: Margherita, de nove meses, e Andrés, de seis. O artista celebrou o momento e compartilhou uma foto da família em seu Instagram. "Dois telefonemas me fizeram o homem mais feliz do mundo. O primeiro há alguns meses: uma garotinha. O segundo, algumas semanas depois: desta vez um bebê (menino)", escreveu.
Ele ainda falou sobre as expectativas com a paternidade. "Para Victor e eu, a experiência como pais representa a maior das honras, o mais exigente dos fardos, e que enfrentaremos com amor, atenção, ternura e dedicação."
Tiziano disse que entende que os fãs queiram conhecer os bebês, mas afirmou que irá preservar a intimidade deles. "Caberá apenas a eles decidir 'quando' - e sobretudo 'se' - compartilhar a história de suas vidas", escreveu.

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