Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Jessilane vai para a 7ª semana na Xepa e chora: 'Deus, me abençoa'

Sister foi vetada da Prova do Líder por P.A. nesta quinta-feira (3). Em conversa com Linn da Quebrada após o programa ir ao ar, Jessilane chorou e desabafou sobre ser a única pessoa na casa que ainda não foi para o VIP
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Março de 2022 às 13:14

Jessilane chora após liderança de Pedro Scooby na Prova do Líder
Jessilane chora após liderança de Pedro Scooby na Prova do Líder - Globo/Reprodução Crédito: Globo/Reprodução
Jessilane ficou novamente fora do VIP após a vitória de Pedro Scooby como Líder. A prova da liderança do BBB 22 (Globo) foi disputada nesta quinta-feira (3) e a sister não participou. Ela e Linn da Quebrada foram vetadas da dinâmica por Paulo André, que passa agora a coroa para o amigo.
Em conversa com Linn da Quebrada após o programa ir ao ar, Jessilane chorou e desabafou sobre ser a única pessoa na casa que ainda não foi para o VIP. Ela está na 7ª semana na Xepa."Ai, estou tão triste", disse a professora de biologia. "Que raiva (...) Deus, por favor, me abençoa", afirmou em voz alta.
Lina, que acaba de voltar do primeiro Paredão também por indicação de P.A., tentou consolar a amiga. "O Brasil está vendo, mulher. O quanto você quer, o quanto a gente quer".
Scooby escolheu para o seu VIP as pessoas mais próximas dele: Douglas Silva, P.A., Jade Picon e Arthur Aguiar. Eliezer também está no grupo privilegiado. Ele ficou em terceiro lugar na Prova do Líder, que consistia em sorte e agilidade, esta última principalmente, e ganhou a regalia.
Já o DG ficou na segunda posição e como prêmio ganhou a imunidade e agora tem mais uma semana garantida no programa.
Durante o dia, Jessilane comentou sobre a necessidade de ganhar a liderança e de também finalmente ir para o VIP. "Ainda estou tentando ficar de boa e aproveitar ao máximo tudo o que eu puder curtir", disse para a Laís.
"Mesmo que eu vá ao Paredão e saia, pelo menos quero viver algo diferente. Estou há seis semanas na Xepa e não aguento mais isso", completou.
Na internet os telespectadores repercutiram a lamentação de Jessilane e demonstraram apoio à sister. Eles também lembraram da participação de Babu Santana do BBB 20. O ator bateu o recorde ao ficar dez semanas na Xepa.
"Desculpa, mas eu vou defender a Jessi sim! No BBB 20 todo mundo ficou com pena do Babu por ele ficar semanas na Xepa. Dar o VIP pra Jessi não é questão de estratégia e sim de humanidade, pois muitos ali estão a semanas no VIP", escreveu uma internauta no Twitter.
"Eu tenho pena real da Jessi mais uma semana na Xepa, cara", comentou um perfil de fofocas. "Gente, sinceramente, se eu sou o Líder e tem uma pessoa há sei semanas na Xepa, tipo a Jessi, eu levava só por caridade mesmo. Eu ficaria com pena real!", compartilhou outra pessoa.

Veja Também

Patrícia Abravanel e Luana Piovani aparecem no intervalo da programação

Boninho publica vídeo misterioso e fãs pedem 'quarto preto' com Jade e Arthur

Scooby vence a liderança, DG ganha imunidade e Eliezer vai para o VIP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados