Jessilane vai para a 7ª semana na Xepa e chora: 'Deus, me abençoa'

Jessilane chora após liderança de Pedro Scooby na Prova do Líder - Globo/Reprodução Crédito: Globo/Reprodução

Jessilane ficou novamente fora do VIP após a vitória de Pedro Scooby como Líder. A prova da liderança do BBB 22 (Globo) foi disputada nesta quinta-feira (3) e a sister não participou. Ela e Linn da Quebrada foram vetadas da dinâmica por Paulo André, que passa agora a coroa para o amigo.

Em conversa com Linn da Quebrada após o programa ir ao ar, Jessilane chorou e desabafou sobre ser a única pessoa na casa que ainda não foi para o VIP. Ela está na 7ª semana na Xepa."Ai, estou tão triste", disse a professora de biologia. "Que raiva (...) Deus, por favor, me abençoa", afirmou em voz alta.

Lina, que acaba de voltar do primeiro Paredão também por indicação de P.A., tentou consolar a amiga. "O Brasil está vendo, mulher. O quanto você quer, o quanto a gente quer".

Scooby escolheu para o seu VIP as pessoas mais próximas dele: Douglas Silva, P.A., Jade Picon e Arthur Aguiar. Eliezer também está no grupo privilegiado. Ele ficou em terceiro lugar na Prova do Líder, que consistia em sorte e agilidade, esta última principalmente, e ganhou a regalia.

Já o DG ficou na segunda posição e como prêmio ganhou a imunidade e agora tem mais uma semana garantida no programa.

👑 Prova do Líder #BBB22:

Pedro Scooby é o novo Líder, Douglas Silva está imune e Eliezer está no VIP#RedeBBB pic.twitter.com/CuYfjGy9gI — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2022

Durante o dia, Jessilane comentou sobre a necessidade de ganhar a liderança e de também finalmente ir para o VIP. "Ainda estou tentando ficar de boa e aproveitar ao máximo tudo o que eu puder curtir", disse para a Laís.

"Mesmo que eu vá ao Paredão e saia, pelo menos quero viver algo diferente. Estou há seis semanas na Xepa e não aguento mais isso", completou.

Na internet os telespectadores repercutiram a lamentação de Jessilane e demonstraram apoio à sister. Eles também lembraram da participação de Babu Santana do BBB 20. O ator bateu o recorde ao ficar dez semanas na Xepa.

"Desculpa, mas eu vou defender a Jessi sim! No BBB 20 todo mundo ficou com pena do Babu por ele ficar semanas na Xepa. Dar o VIP pra Jessi não é questão de estratégia e sim de humanidade, pois muitos ali estão a semanas no VIP", escreveu uma internauta no Twitter.

"Eu tenho pena real da Jessi mais uma semana na Xepa, cara", comentou um perfil de fofocas. "Gente, sinceramente, se eu sou o Líder e tem uma pessoa há sei semanas na Xepa, tipo a Jessi, eu levava só por caridade mesmo. Eu ficaria com pena real!", compartilhou outra pessoa.

A pobi da Jessi incrédula que vai ficar mais uma semana na xepa kkkk #BBB22 pic.twitter.com/9umZeQUAI0 — raphamador (@raphamador) March 4, 2022

Eu tenho pena real da Jessi mais uma semana na xepa, cara :( #BBB22 — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) March 4, 2022

Desculpa mas eu vou defender a Jessi sim! No bbb20 todo mundo ficou com pena do babu por ele ficar semanas na xepa. Dar o Vip pra Jessi não é questão de estratégia e sim de humanidade, pois muitos ali estão a semanas no vip



Ranço DESUMANO Lolliflop Lollipop O Vyni Scooby #BBB22 pic.twitter.com/rLrrD2wmPF — Eleonora Stefani 🦋 celtic woman🦋 (@cassandra17R) March 4, 2022

O record de xepa atualmente é do Babu (10 semanas). A Jessi está à 6 semanas na xepa. #BBB22 — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) March 4, 2022