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BBB 22

Scooby vence a liderança, DG ganha imunidade e Eliezer vai para o VIP

Lina e Jessilane foram vetadas por P.A. Douglas ficou em segundo lugar e como combinado pelas regras, está imune e não pode ser votado ou indicado no Paredão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Março de 2022 às 09:13

Lider: Pedro Scooby
Lider: Pedro Scooby Crédito: Fabio Rocha 2022/Globo
Pedro Scooby é o novo Líder do Big Brother Brasil 22 (Globo) desta semana. O surfista venceu a prova da liderança nesta noite de quinta-feira (3) e impressionou com o tempo recorde. O primeiro a encontrar três cards da C&A, vencia a disputa e Scooby foi o mais rápido da dinâmica de agilidade.
DG ficou em segundo lugar e como combinado pelas regras, está imune e não pode ser votado ou indicado no Paredão. Já Eliezer foi o terceiro mais rápido da prova e com isso garante seu lugar no VIP nesta semana.
Antes da disputa começar, o ex-líder P.A. teve o poder do veto e tirou Linn da Quebrada e Jessilane da prova. As sisters ficaram dentro da casa e não puderam acompanhar os demais participantes.
Como de praxe, o novo o Líder precisou dividir a casa em Xepa e VIP, e Scooby escolheu P.A., DG, Jade Picon e Arthur Aguiar para aproveitar as regalias do quarto do Líder. Vale lembrar que o surfista terá o poder do veto na próxima semana -uma pessoa será prejudicada.
Nesta sexta (4), os brothers vão poder relaxar antes da formação do Paredão e terão show de Pedro Sampaio e Gloria Groove na festa que acontece à noite. Já no sábado (5), acontecerá a Prova do Anjo e o Big Fone via tocar pela segunda vez nesta edição.
Quem atender vai automaticamente para o Paredão, mas também poderá escolher outra pessoa para ir junto. Caso Scooby ou DG atendam, já que estão imunes, eles vão indicar alguém e essa pessoa vai puxar outra.
Segundo brincou Tadeu Schmidt, essa semana a formação de Paredão será "raiz". O Anjo vai começar imunizando alguém, e em seguida Scooby revelará sua indicação. O resto da casa vai votar no confessionário individualmente.
O mais votado pelos participantes irá jogar a Prova Bate Volta com os dois emparedados pelo Big Fone. O indicado do Líder, como sempre, vai direto ao Paredão.

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