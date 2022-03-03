Conheça Bárbara Bobbio, a capixaba que disputa o Miss Segurança 2021

Será que o bicampeonato vem? A pergunta que não quer calar será respondida na próxima terça-feira (8), quando acontece a finalíssima do concurso Miss Segurança 2021. Na versão 2020, a vencedora foi a capixaba Rosimere Freitas, de Linhares

A responsável por tentar nosso "back-to-back" (denominação usada pelos missólogos quando um estado ou país vence um concurso de beleza duas vezes seguidas) será a também linharense Bárbara Bobbio, de 31 anos, que trabalha como segurança patrimonial de uma empresa no distrito de Bebedouro, localizado na cidade do Norte do Estado.

Solteiríssima, estudante de Administração e mãe de gêmeos de 11 anos, Bárbara foi uma das 18 selecionadas para a final do certame, que reuniu 104 mulheres que trabalham no setor de segurança em todo o país.

Por conta da Covid-19, as etapas de seleção foram totalmente remotas. A organização do Miss Segurança ainda vai decidir se a final contará com transmissão on-line aberta para os internautas.

Bárbara Bobbio, de Linhares, vai representar o Espírito Santo na final do concurso Misse Segurança 2021 Crédito: Ricafonte Juiz de Fora

"A expectativa está enorme. Não esperava a repercussão que o concurso está tendo. Muitas pessoas me procuram para entrevistas e chamam nas redes sociais, elogiando a minha postura. A responsabilidade é muito grande, pois sinto que estou influenciando outras mulheres a serem o que elas quiserem. Vejo como uma forma de dar visibilidade às mulheres vigilantes, comprovando que somos responsáveis e batalhadoras", defende, com um discurso afiado e digno de uma vencedora.

Bárbara, que também "modela" nas horas vagas, tirando fotos para a loja de roupas da mãe, diz que adora fazer exercícios físicos, além de ser disciplinada na alimentação. "Acordo todos os dias bem cedo e vou para a academia cinco vezes por semana, às 5h. Durante a semana, como muita salada, uma proteína magra e evito doces, carboidratos e refrigerantes. No fim de semana é diferente, libero mais (risos)", brinca, dizendo que adora ver filmes e séries com os filhos, comer pizza e hambúrger, além de frequentar o balneário de Pontal do Ipiranga (também em Linhares), ao lado da família.

Muito assediada pelo público masculino ("mas com respeito e postura, sei me posicionar frente a isso"), a morena disse que o coração está fechado para balanço. "Agora, tenho outras prioridades. Meus filhos são o centro da minha atenção. Além disso, faço jornada tripla. Além de cuidar deles, foco nos estudos e tenho a carga horária do trabalho. Sou uma mulher decidida, que batalha pelo que deseja".

Ser segurança patrimonial sempre foi um objetivo, desde criança. "Lembro ainda bem pequena, visitando bancos e empresas, ver aquelas mulheres imponentes conquistando seu espaço. Tenho muito orgulho do meu trabalho. Tanto que, quando a empresa me convidou para participar do concurso, não pensei duas vezes. Quero e vou representar bem o Espírito Santo e as mulheres vigilantes", defende, com a certeza de que vai longe no certame.

DISPUTA

Organizador do Miss Segurança, Fernando Amorim diz que, por conta da Covid-19, a sétima edição da disputa, que seria realizada em 2021, acontece apenas esse ano, ainda sem a possibilidade de voltar a ser presencial.

"As finalistas enviaram um vídeo e contaremos com um apresentador durante a transmissão de terça (8). Elas entrarão ao vivo, vão se apresentar, falar de suas vidas e experiências no trabalho. Os jurados mandarão as notas a uma auditoria. No final, divulgaremos a vencedora", explica Amorim, dizendo que, provavelmente em maio, haverá uma cerimônia de coroação das vencedoras de 2020 - a capixaba Rosimere Freitas - e 2021 em formato presencial, a ser realizada em São Paulo. "Tudo vai depender de como estará a situação sanitária do país até lá".