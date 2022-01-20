Miss Universo ES 2022 terá mais finalistas e possível retorno dos trajes típicos

Concurso Miss Universo Espírito Santo 2021 Crédito: Cloves Louzada

Os preparativos para o Miss Universo Espírito Santo 2022 já começaram. Mas para chegar até a coroa é preciso passar por uma série de etapas cruciais. No início do mês, o concurso realizou um evento de pré-lançamento apresentando algumas novidades da edição deste ano, entre elas, um número maior de finalistas.

Coordenando o Miss desde 2014, a empresária Nabila Furtado bateu um papo com "HZ" contando tudo o que o concurso promete para 2022. Segundo ela, a disputa contará com mais coordenadores municipais e deve alcançar mais jovens do interior do Estado.

“Sempre temos 12 finalistas, mas esse ano nós temos muitos coordenadores municipais. As cidades vão ter essa honra de eleger as candidatas oficialmente. Claro que o nosso objetivo é chegar aos 78 municípios, mas nessa edição a nossa expectativa é de aumentar esse número”, contou Nabila.

TRAJES TÍPICOS

Outra novidade anunciada pela organizadora do evento é um possível retorno dos trajes típicos. Mesmo ainda não confirmado, Nabila diz que o desfile com as roupas culturais está no projeto e frisou que espera levar para o concurso um pouco de cada lugar do Espírito Santo.

“O traje típico representa cada pedacinho dos municípios. Na etapa estadual, faz muitos anos que não tem essa categoria. O traje típico tem por objetivo mostrar essa essência de cada lugar do Estado. Ainda não está certo, mas nós já colocamos no projeto para que em 2022 aconteça”, revelou a coordenadora.

O lançamento oficial do Miss Universo Espírito Santo acontece no dia 15 de março. E, para se inscrever, é preciso ter entre 18 a 27 anos, não ser casada, não ter filhos e residir no Espírito Santo. A futura jovem que irá representar os capixabas no Miss Brasil será conhecida em abril. Até lá, Nabila deu uma dica para a próxima Miss ES.

“O perfil de Miss hoje em dia é uma mulher atualizada, conectada com o mundo, que fale mais de um idioma. É importante que tenha responsabilidade e disciplina, assim como a nossa Miss atual, Eduarda”, afirmou Furtado.