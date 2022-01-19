Naiara Azevedo canta trecho de música gravada com Marília Mendonça no BBB Crédito: Reprodução/Globo

Naiara Azevedo cantou nesta terça (18) no Big Brother Brasil 22 trechos da música "50 por Cento", gravada em parceria com Marília Mendonça, sem saber de toda a polêmica que envolve a canção fora da casa. Ela também disse que não era próxima da cantora, que morreu em um acidente aéreo em novembro do ano passado.

"Eu gravei com a Marília e não tive o prazer de lançar ainda. Faz dois anos que gravei. Vai lançar agora em fevereiro", disse Naiara ao entoar a música pouco antes do programa ao vivo desta terça (18). O lançamento de "50 por Cento", porém, não deve ocorrer após a família de Marília Mendonça se mostrar contrária a ação.

Posteriormente, em outro momento, ao ser questionada por Scooby sobre sua relação com Marília, Naiara disse que elas não eram melhores amigas, mas que tinha uma grande admiração por ela. "Não era a minha melhor amiga, mas é uma pessoa que tem um espaço e sempre vai ter muito grande no meu coração. Primeiramente como admiradora, fã e também como ser humano."

"Eu sei não só pelas trocas que tive com ela, mas pelos bastidores, que ela é um ser humano com coração incrível. Eu nunca falo era, falo é, porque vai ser para sempre, não se apaga na história", completou.

ENTENDA A POLÊMICA

No fim de semana, João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, sugeriu que Naiara Azevedo usaria sua irmã para se promover dentro do BBB. Após a família da cantora se mostrar contra lançamento do feat,

"Todo mundo já sabia que você entraria no BBB para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmão da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa", escreveu o cantor nas redes sociais.

A reação de João Gustavo ocorreu após Naiara ter anunciado antes de entrar no reality, em entrevista ao jornal Extra, que lançaria uma música em parceria com Marília Mendonça no início de 2022.

Ruth, mãe de Marília, disse à revista Quem que a família nunca foi contatada pela equipe de Naiara para falar do assunto. "Os motivos para a negativa sempre couberam a Marília. E nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, temos lidado com este tipo de coisa diariamente", afirmou ela.

Após a polêmica, a equipe de Naiara disse que pode não lançar a música "50 por Cento". "Tudo foi sempre feito dentre os trâmites legais. Mas em respeito à família de Marília, e se for da vontade deles não quererem esse lançamento, iremos entender e não lançar a canção", disse em em nota publicada no Twitter.

O comunicado publicado neste domingo (16) explicou ainda que a autorização da gravadora para o lançamento da parceira, que foi gravada em 2020, aconteceu apenas no início do ano e, com o convite para Naiara participar do programa, ela gravou um DVD como estratégia para quando estivesse no BBB e a música foi mantida com imagens de Marília em um clipe.

a naiara cantando a música dela com a marilia mendonça #BBB22 pic.twitter.com/6Zy94bwFgk — matheus #BBB22 (@whomath) January 19, 2022