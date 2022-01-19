Natália, do "BBB 22", tem vídeo íntimo vazado e equipe promete "medida cabível"

Os administradores dos perfis de vários brothers do "Big Brother Brasil 22" (Globo) se uniram nas redes sociais para pedir o fim do compartilhamento de um vídeo íntimo da participante Natália Deodato, vazado na web. Quase todos entraram na corrente pedindo que internautas denunciem quem o estiver compartilhando.

A mobilização foi iniciada pela equipe da própria Natália ao falar sobre o ocorrido nas redes sociais. "O compartilhamento desse conteúdo é um desrespeito à participante enquanto mulher e também à família dela", afirmou o perfil da sister no Twitter, que prometeu ainda que tomará "medidas cabíveis".

🔴 ATENÇÃO 🔴



A Equipe já está ciente das mídias que estão sendo compartilhadas e iremos tomar as medidas cabíveis. O compartilhamento desse conteúdo è um desrespeito a participante enquanto mulher e também a família dela. + — Natália Deodato 💃🏾 (@oficial_deodato) January 19, 2022

"Isso é muito sério e nenhuma pessoa deveria passar por essa exposição. Pedimos que denunciem todas as publicações e também perfis que estão compartilhando. Precisamos derrubar esse conteúdo e precisamos da ajuda de vocês!", completou sua equipe, pedindo apoio de outros brothers.

Prontamente, os perfis de Bárbara, Brunna, Eslô, Laís, Lucas, Luciano, Jade Picon, Naiara Azevedo, Rodrigo e Paulo André publicaram pedidos para que suas torcidas não compartilhassem as imagens. Ex-"BBBs" também entraram nessa corrente, como Sarah Andrade e Lumena Aleluia, do "BBB 21".

Natália, do "BBB 22", teve vídeo íntimo vazado na web Crédito: Reprodução/Globoplay

Até mesmo a atriz e cantora Cleo, 39, se manifestou nas redes sociais sobre o vazamento. "O jogo virou, fofos, mexeu com uma mexeu com geral! Sinto muito @oficial_deodato, era para ser só um jogo. Espero que descubram o culpado e tomem as devidas providências", disse ela no Twitter.