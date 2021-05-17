Capixaba é eleita a vigilante mais bonita do Brasil no Miss Segurança 2020

Rosimere Freitas, a capixaba que foi coroada Miss Segurança Brasil 2020, a vigilante mais bonita do País Crédito: Cristian Idealli

Rosimere Freitas, de 32 anos, foi coroada a Miss Segurança Brasil 2020 em cerimônia virtual que aconteceu na noite do último sábado (15) pelo YouTube. A capixaba, que atua como vigilante em uma terceirizada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, comemora o título: “Estou muito feliz com o carinho de muita gente que está vindo falar, com a torcida... Sem palavras”.

Apesar de não ter planos por enquanto sobre o que fará com a coroa e faixa de vigilante mais bonita do País, Rosimere quer inspirar outras seguranças a seguirem o mesmo caminho e fala que sua história de superação pode ser um “espelho”, em suas próprias palavras. “Foi uma experiência única e o fato de o concurso engrandecer a vigilante mulher é melhor ainda, uma profissão tão masculinizada”, justifica.

E celebra: “Quero mostrar que para ser miss ninguém precisa ser perfeita. Precisa ser destemida. Na segurança, temos jornadas duplas, triplas, somos mães, esposas... Tudo o que podemos ser. E é isso que quero inspirar outras mulheres a enxergarem. Que podem ser o que quiserem e que podem, sim, se tornarem misses”.

A Miss Segurança Espírito Santo 2020, Rosimere Freitas Crédito: Cristian Idealli

Para Rosimere, além do preparo e cuidado com a aparência, o carinho da família e dos amigos também foi essencial para sua vitória. “Ganhar o concurso de primeira foi incrível. Mas só consegui isso porque tive apoio da empresa em que trabalho, de amigos, da família... Foi fundamental para a minha vitória”, conclui.

A capixaba, antes de ser coroada, já havia passado por uma seletiva com jurados e foi à final como uma das 13 meninas pré-selecionadas pelo próprio concurso, que celebrou sua 6ª edição neste ano. Pela Covid-19 e a quarentena imposta pela pandemia da doença, Rosimere carrega a faixa de 2020 – um ano atrasada.