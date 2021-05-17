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69ª edição

Brasileira fica em 2° lugar no Miss Universo; mexicana vence

A vencedora do concurso foi a mexicana Andrea Meza. A indiana Adline Castelino, a peruana Janick Maceta e Kimberly Jiménez, da República Dominicana, completaram o top 5 da edição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mai 2021 às 08:15

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 08:15

A Miss Brasil 2020, Julia Gama
A Miss Brasil 2020, Julia Gama Crédito: Reprodução/Instagram @juliawgama
A gaúcha Julia Gama ficou em 2º lugar na 69ª edição Miss Universo, que aconteceu neste domingo (16), no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, em Miami, nos EUA. A vencedora do concurso foi a mexicana Andrea Meza. A indiana Adline Castelino, a peruana Janick Maceta e Kimberly Jiménez, da República Dominicana, completaram o top 5 da edição.
O Brasil não vence o Miss Universo desde 1968. O segundo lugar não era conquistado desde 2007, quando a mineira Natália Guimarães ocupou a posição. A transmissão foi feita pelo canal TNT e pela internet, uma vez que nenhuma emissora aberta no Brasil optou por exibir a final deste ano.

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