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Televisão

Globo e GloboNews mudam programas e fazem dança das cadeiras com jornalistas

Heraldo Pereira sai do canal a cabo e vai para o Bom Dia Brasil

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:42
Com longa e respeitada carreira no jornalismo político, Heraldo Pereira é atualmente o âncora do
Com longa e respeitada carreira no jornalismo político, Heraldo Pereira deixará o comando do Jornal das Dez, na Globonews, e vai passar a ancorar o noticiário político do Bom Dia Brasil Crédito: Globo/Sérgio Zalis
A Globo vai promover diversas mudanças e troca de apresentadores nos telejornais da emissora e da Globonews. Uma das principais alterações é que Heraldo Pereira deixará o comando do Jornal das Dez no canal a cabo e vai passar a ancorar o noticiário político do Bom Dia Brasil, direto de Brasília.
Aline Midlej assumirá a apresentação do Jornal das Dez, do Rio. Já Giuliana Morrone, que está há oito anos no Bom Dia Brasil, vai para o noticiário noturno, no Jornal da Globo. Da capital do país, ela também fará participações no Jornal das Dez.
Segundo comunicado do diretor-geral de Jornalismo da Globo, Ali Kamel, divulgado pela emissora, as mudanças entram em vigor nas próximas semanas.
Na Globonews, outra alteração é que o Edição das 10h vai passar a se chamar Conexão GloboNews, com apresentação de Leilane Neubarth, do Rio de Janeiro, José Roberto Burnier, de São Paulo --ambos voltando de home office depois de se vacinarem-- e Camila Bonfim, de Brasília.
Já Cesar Tralli será efetivado como âncora no Edição das 18h, função que ele vem ocupando há mais de um ano. O jornalista também segue na apresentação do SP1, na Globo.
Julia Dualibi será efetivada como âncora do Em ponto. Ela segue tendo a companhia de Octavio Guedes nos comentários.

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