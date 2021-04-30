Fora da Globo, Faustão pode retornar à Band em 2022

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução

Bastante popular, o ditado "O Bom Filho a Casa Torna", neste caso, pode ser usado sem moderação. De acordo com o colunista Daniel Castro, do site Na Telinha, Fausto Silva pode retornar à Band em 2022.

O jornalista também adianta que o apresentador deve assinar o contrato na próxima semana, com duração de cinco anos. Na Band, Faustão apresentou "Perdidos da Noite" (1984-1988) e retorna à emissora paulista para comandar um programa semanal no início das noites de domingo ou um diário, encerrando o horário nobre.

Fausto Silva deixa a Globo no final de 2021. Na emissora carioca, ganha um dos maiores salários da TV brasileira comandando o "Domingão do Faustão" desde 1989.

No final de janeiro deste ano, decidiu não renovar contrato com a "Vênus Platinada". Faustão não aceitou a proposta de migrar para as noites de quinta-feira, com uma projeção de faturamento menor. Dias antes, a Globo havia lhe informado que mudaria a programação dominical em 2022 (com o futebol entrando no ar às 18h) e que o "Domingão" não estaria mais nessa grade.

Conforme informou o jornalista Flávio Rico anteriormente, o último programa do apresentador vai ao ar em 26 de dezembro, com uma edição especial do Troféu Mario Lago, que homenageia quem se destaca nas artes populares. Alcione, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho e Ivete Sangalo já estão confirmados.