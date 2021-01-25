Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sai em dezembro

Globo confirma saída de Faustão e diz que Domingão terá melhor temporada em 2021

A emissora confirma que a parceria com Fausto Silva, de 70 anos, se encerrará ao final de 2021 e o apresentador vai deixar a Globo após 32 anos. Porém, diz que a decisão foi dele.

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:38

Publicado em 

25 jan 2021 às 18:38
Fausto Silva criticou a postura do Flamengo em relação ao tratamento dado aos familiares das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu
Apresentador Fausto Silva vai deixar a Globo após 32 anos Crédito: Reprodução/TV Globo
A Globo confirma que a parceria entre a emissora e Fausto Silva, 70, se encerrará ao final de 2021 e o apresentador vai deixar a Globo após 32 anos. Porém, diz que a decisão foi dele.
"Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu", diz. A emissora revela ainda que pretende fazer da atual temporada a melhor da história do Domingão de Faustão.
"Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação."

Veja Também

"BBB 21": Arcrebiano sobre R$ 1,5 milhão: "Participar já é um prêmio"

"Me vejo preparado para competir", diz Arthur, capixaba no "BBB 21"

Participantes do "BBB 21" seguem em carreata para os Estúdios Globo

O último ano do Domingão com Faustão deverá contar, neste primeiro semestre, com uma edição especial do Dança dos Famosos, reunindo os melhores participantes do quadro. No segundo semestre, deve ir ao ar uma edição do Show dos Famosos.
"Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato", revela outro trecho do comunicado.
Faustão decidiu que segue na empresa até o final do ano, quando vence o seu contrato, que não será renovado. A Globo vai mudar toda a programação de domingo, a partir de 2022. Ricardo Waddington, que assumiu como diretor de Entretenimento em dezembro no lugar de Carlos Henrique Schroder, chegou a oferecer ao apresentador uma atração nas noites de quinta, por volta das 23h, mas Faustão não aceitou.
"Prefiro cumprir minha história na Globo. Foram 32 anos de liderança absoluta e 100% de liderança. A Globo faturou bastante comigo", disse o apresentador ao Notícias da TV. Ao site, ele também disse que ainda não definiu o seu futuro, mas não descarta um novo projeto na televisão, embora também vislumbre parar de trabalhar e "ir morar fora do país".
O apresentador também afirmou que acabou de passar por um tratamento de saúde com "sessões de desinchamento" e baixou seu peso de 114 quilos para 90 quilos. Ele revelou que teve um edema linfático em uma perna. "Estou com menos peso do que quando fiz a cirurgia bariátrica. Agora estou super bem, zerado, fazendo ginástica", afirmou.
Faustão estreou na Globo já com o Domingão, em março de 1989. Ele começou a carreira no rádio e se destacou na TV ao comandar o programa Perdidos na Noite, que estreou em 1984 na Gazeta, e também foi exibido na Record e na Bandeirantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados