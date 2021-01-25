Globo confirma saída de Faustão e diz que Domingão terá melhor temporada em 2021

Apresentador Fausto Silva vai deixar a Globo após 32 anos Crédito: Reprodução/TV Globo

"Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu", diz. A emissora revela ainda que pretende fazer da atual temporada a melhor da história do Domingão de Faustão.

"Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação."

O último ano do Domingão com Faustão deverá contar, neste primeiro semestre, com uma edição especial do Dança dos Famosos, reunindo os melhores participantes do quadro. No segundo semestre, deve ir ao ar uma edição do Show dos Famosos.

"Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato", revela outro trecho do comunicado.

Faustão decidiu que segue na empresa até o final do ano, quando vence o seu contrato, que não será renovado. A Globo vai mudar toda a programação de domingo, a partir de 2022. Ricardo Waddington, que assumiu como diretor de Entretenimento em dezembro no lugar de Carlos Henrique Schroder, chegou a oferecer ao apresentador uma atração nas noites de quinta, por volta das 23h, mas Faustão não aceitou.

"Prefiro cumprir minha história na Globo. Foram 32 anos de liderança absoluta e 100% de liderança. A Globo faturou bastante comigo", disse o apresentador ao Notícias da TV. Ao site, ele também disse que ainda não definiu o seu futuro, mas não descarta um novo projeto na televisão, embora também vislumbre parar de trabalhar e "ir morar fora do país".

O apresentador também afirmou que acabou de passar por um tratamento de saúde com "sessões de desinchamento" e baixou seu peso de 114 quilos para 90 quilos. Ele revelou que teve um edema linfático em uma perna. "Estou com menos peso do que quando fiz a cirurgia bariátrica. Agora estou super bem, zerado, fazendo ginástica", afirmou.