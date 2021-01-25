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Participantes do "BBB 21" seguem em carreata para os Estúdios Globo

Brothers começaram a ir para o antigo Projac, onde fica a casa do reality da Globo, no fim da manhã desta segunda (25). Atração vai ao ar após reprise de A Força do Querer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2021 às 14:20

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 14:20

Fotos mostram a casa do BBB 21 e decoração escolhida
Fotos mostram a casa do BBB 21 e decoração escolhida Crédito: Globo/Fábio Rocha
Os participantes do "BBB 21", que já estavam confinados em hotel de luxo da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde o último dia 15 de janeiro, começaram a seguir para os Estúdios Globo (antigo Projac) no fim da manhã desta segunda (25), por volta das 11h.
A poucas horas da estreia do reality da Globo, os brothers foram, um a um, em carros separados em carreata para a casa mais vigiada do Brasil. 

Veja fotos da casa do BBB 21

Para não cair no marasmo, a atração começa a sua 21ª edição com várias novidades, que foram listadas por A Gazeta, em matéria que trata exclusivamente do ponto a ponto dessas inovações. No entanto, talvez a mudança mais importante seja a entrada na casa com imunidade. 

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Depois de votação pelo Gshow, os participantes Lumena, Juliette e o capixaba Arthur Picoli (time Pipoca), e Fiuk, Viih Tube e Projeta (time Camarote) estão imunes na primeira semana do BBB e, por isso, não poderão ir para a primeira formação de paredão da casa. Além disso, eles vão ajudar a compor a primeira berlinda. 

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