Participantes do "BBB 21" seguem em carreata para os Estúdios Globo

Os participantes do "BBB 21", que já estavam confinados em hotel de luxo da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde o último dia 15 de janeiro, começaram a seguir para os Estúdios Globo (antigo Projac) no fim da manhã desta segunda (25), por volta das 11h.
A poucas horas da estreia do reality da Globo, os brothers foram, um a um, em carros separados em carreata para a casa mais vigiada do Brasil.
Veja fotos da casa do BBB 21
Para não cair no marasmo, a atração começa a sua 21ª edição com várias novidades, que foram listadas por A Gazeta, em matéria que trata exclusivamente do ponto a ponto dessas inovações. No entanto, talvez a mudança mais importante seja a entrada na casa com imunidade.
Depois de votação pelo Gshow, os participantes Lumena, Juliette e o capixaba Arthur Picoli (time Pipoca), e Fiuk, Viih Tube e Projeta (time Camarote) estão imunes na primeira semana do BBB e, por isso, não poderão ir para a primeira formação de paredão da casa. Além disso, eles vão ajudar a compor a primeira berlinda.