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Pedro Permuy

Pegador e bonitão! Arcrebiano do “BBB 21” causava no ES, diz amigo do crossfit

Ex da cantora Maraisa era o centro das atenções de academia de Cariacica, mas sempre preferiu ser discreto quanto à vida pessoal, diz influenciador capixaba

Públicado em 

25 jan 2021 às 02:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Reprodução/Instagram @bilaraujjo Crédito: "BBB 21": o capixaba Arcrebiano, o Bil Araujo
Arcrebiano não conseguia passar pelos corredores da academia que frequentava no Espírito Santo ileso de uma olhada com segundas intenções (o espaço de crossfit onde ele treinava fica em Campo Grande, bairro de Cariacica). Mas, apesar da fama de bonitão e pegador, o segundo capixaba anunciado no “BBB 21” sempre preferiu manter a discrição e era bastante reservado com a vida particular.
“Ele ia à academia muito estiloso. Chamava a atenção da galera, todo mundo parava para olhar. Ia sempre com as melhores roupas, de legging de grife... Tenho essa lembrança muito forte, desde quando o conheci, lá na academia mesmo”, fala o influenciador Hallison Campos.
Sobre a discrição, continua: “Para você ter uma ideia, não ficamos sabendo, na ocasião, que ele estava namorando a Maraisa. E quando o conheci, também não sabia que se chamava Arcrebiano, porque ele só se apresentava como Bil. Descobri sobre o nome uns dois anos após conhecê-lo”.
Apesar da quase timidez do modelo que atualmente mora em Goiânia, não demorou muito para que ele e Hallison engrenassem em um bate-papo, que hoje resultou em uma amizade à distância.
“Sempre que ele vinha ao Estado a gente se encontrava. E dessa vez mesmo que nos conhecemos lembro que ele estava aqui a trabalho para modelar para uma marca de roupa. A última vez que nos falamos foi no réveillon, mas é claro que ele não me contou nada do BBB e quando o vi sendo anunciado levei um susto (risos)”, lembra.
O influenciador Hallison Campos
O influenciador Hallison Campos Crédito: Reprodução/Instagram @hallison.campos
Hallison também avalia como acha que o amigo vai se desempenhar na casa mais vigiada do Brasil: “Mesmo com a beleza que ele tem, o corpão sarado que chama a atenção, ele é muito humilde. Ele é muito esforçado, na dele, não tem jeito estourado... Então acho que ele vai ser muito calmo lá dentro do reality”.
Em entrevista exclusiva à coluna, a mãe de Arcrebiano, Ana Araújo, já havia adiantado que o filho iria “causar” enquanto estivesse no confinamento. Além disso, ela garantiu que o modelo entrou solteiro no reality dirigido por Boninho.
O "BBB 21" começa nesta segunda-feira (25) e vai ao ar na Globo após a reprise da novela A Força do Querer. 
Reprodução/Instagram @bilaraujjo Crédito: "BBB 21": o capixaba Arcrebiano, o Bil Araujo

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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