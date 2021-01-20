"BBB 21": capixaba Arcrebiano já namorou cantora Maraisa

O educador físico de Vila Velha é, ninguém menos, que ex-namorado da cantora sertaneja Maraisa, dupla de Maiara. Os fãs, inclusive, resgataram um vídeo antigo de quando os dois viviam o romance.

Na gravação, Maiara brinca com o relacionamento da irmã: "Ela é namorada do personal. Ai, personal! Me segura, personal", dizia. Maraisa, por sua vez, se manifestou no Twitter sobre a participação do ex no reality da Globo: "O Bil está no BBB? Agora não sei mais para quem torcer".