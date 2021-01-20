Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo!

"BBB 21": capixaba Arcrebiano já namorou cantora Maraisa

Educador físico de Vila Velha teve fotos com a ex revividas na internet por fãs que logo foram lembrar a cantora sertaneja do romance com o atual brother
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2021 às 11:48

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 11:48

O educador físico Acrerbiano, de Vila Velha, que está no BBB 21, e a ex-namorada, a cantora Maraisa
O educador físico Arcrebiano, de Vila Velha, que está no BBB 21, e a ex-namorada, a cantora Maraisa Crédito: Reprodução/Twitter @mylittle_mem
A internet não demorou muito para vasculhar o passado dos integrantes do "BBB 21", anunciados pouco a pouco ao longo da programação da TV Globo na tarde desta terça (19). Assim que apareceu na tela do plim-plim, Arcrebiano chamou a atenção pelo nome exótico, mas outra característica do bonitão capixaba acabou vindo à tona pouco tempo depois. 
O educador físico de Vila Velha é, ninguém menos, que ex-namorado da cantora sertaneja Maraisa, dupla de Maiara. Os fãs, inclusive, resgataram um vídeo antigo de quando os dois viviam o romance. 

Veja Também

“BBB 21”: “Era meta de vida”, diz irmã de capixaba Arthur, ex-Mister ES

Capixabas na web falam que "BBB 21" virou Rua da Lama: "Padrãozinho"

"BBB 21": nome de capixaba Arcrebiano vira meme e até famosos brincam

Na gravação, Maiara brinca com o relacionamento da irmã: "Ela é namorada do personal. Ai, personal! Me segura, personal", dizia. Maraisa, por sua vez, se manifestou no Twitter sobre a participação do ex no reality da Globo: "O Bil está no BBB? Agora não sei mais para quem torcer".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades espírito santo Famosos Rede Globo BBB Globoplay
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados