"BBB 21": capixaba Arcrebiano já namorou cantora Maraisa

A internet não demorou muito para vasculhar o passado dos integrantes do "BBB 21", anunciados pouco a pouco ao longo da programação da TV Globo na tarde desta terça (19). Assim que apareceu na tela do plim-plim, Arcrebiano chamou a atenção pelo nome exótico, mas outra característica do bonitão capixaba acabou vindo à tona pouco tempo depois.
O educador físico de Vila Velha é, ninguém menos, que ex-namorado da cantora sertaneja Maraisa, dupla de Maiara. Os fãs, inclusive, resgataram um vídeo antigo de quando os dois viviam o romance.
Na gravação, Maiara brinca com o relacionamento da irmã: "Ela é namorada do personal. Ai, personal! Me segura, personal", dizia. Maraisa, por sua vez, se manifestou no Twitter sobre a participação do ex no reality da Globo: "O Bil está no BBB? Agora não sei mais para quem torcer".