Whindersson e Flayslane comemoraram

"BBB 21": nome de capixaba Arcrebiano vira meme e até famosos brincam

No Twitter, até Whindersson Nunes e a ex-BBB Flayslane comemoraram a chegada de mais um nome exótico; internautas reagiram com memes
Pedro Permuy

20 jan 2021 às 08:58

BBB 21: Arcrebiano, o Bil Araújo, educardor físico de Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo
Arcrebiano não chamou a atenção dos internautas pela beleza, mas também por quão exótico é seu nome. Logo que o capixaba foi anunciado no "BBB 21", espectadores do reality da Globo correram para a internet para discutirem de onde tinha saído a inspiração para o batismo do brother. 
"Eu achando que Arcrebiano significava que ele era do Acre", disse uma internauta, no Twitter. "Arcrebiano, isso parece nome de remédio para alergia", opinou outra. 
Whindersson Nunes chegou a escrever, também no Twitter: "Fico feliz quando encontro um nome mais feio que o meu". No post, a ex-BBB Flayslane, que adotou o apelido Flay, concordou: "Eu também (risos)". 

Arcrebiano, que é educador físico de Vila Velha, usa o apelido de Bil, inclusive, em suas redes sociais. Veja os memes criados na web em torno do nome exótico do capixaba. 

