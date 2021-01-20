"BBB 21": nome de capixaba Arcrebiano vira meme e até famosos brincam

Arcrebiano não chamou a atenção dos internautas pela beleza, mas também por quão exótico é seu nome. Logo que o capixaba foi anunciado no "BBB 21", espectadores do reality da Globo correram para a internet para discutirem de onde tinha saído a inspiração para o batismo do brother.
"Eu achando que Arcrebiano significava que ele era do Acre", disse uma internauta, no Twitter. "Arcrebiano, isso parece nome de remédio para alergia", opinou outra.
Whindersson Nunes chegou a escrever, também no Twitter: "Fico feliz quando encontro um nome mais feio que o meu". No post, a ex-BBB Flayslane, que adotou o apelido Flay, concordou: "Eu também (risos)".
Arcrebiano, que é educador físico de Vila Velha, usa o apelido de Bil, inclusive, em suas redes sociais. Veja os memes criados na web em torno do nome exótico do capixaba.