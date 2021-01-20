Dividindo opinião!

Capixabas na web falam que "BBB 21" virou Rua da Lama: "Padrãozinho"

Também chamados de "héteros top", Arthur Picoli e Arcrebiano Araújo, o Bil Araújo, são os dois capixabas que Boninho selecionou para o BBB 21
Pedro Permuy

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 09:37

Os educadores físicos Arthur Picoli e Arcrebiano Araújo, o Bil Araújo: capixabas no BBB 21 Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Os capixabas na internet estão divididos entre comemorar e criticar a escolha dos dois representantes do Espírito Santo para o BBB 21. Enquanto alguns soltam fogos de alegria com posts que celebram o fato de o Estado ter uma dupla de representantes no reality da Globo, outra poção de internautas critica o fato de os bonitões serem "padrãozinho" - indicando que possuem características de beleza padrão. 
"Gente, que tanto de capixaba é esse no BBB? Virou Rua da Lama, foi?", disse um. Outro completou: "Alguém avisa que eu assisto BBB para fugir da realidade. Colocaram dois capixabas padrão lá". Uma internauta também ponderou: "Nessas horas eu odeio ser capixaba, porque só escolhem padrãozinho para o BBB, meu Deus, chega!". 
Um outro telespectador do reality avaliou o perfil dos dois capixabas: "Hétero top, crossfiteiro e cachoeirense". Outra internauta ficou intrigada com a cidade de que é natural Arthur Picoli, um dos capixabas selecionados: "BBB nem começou e já me fez ir pesquisar onde fica Conduru no Espírito Santo. Eu, capixaba desde sempre, nunca ouvi falar". 

Arcrebiano Araújo, o Bil Araújo, segundo capixaba do BBB 21, é de Vila Velha. No entanto, o modelo acabou chamando a atenção, também, pelo nome exótico. Até famosos entraram na brincadeira e fizeram posts sobre o tema. A drag Penelopy Jean foi uma das celebridades que opinou: "O Boninho ama um nome diferente, né? Sempre tem um participante com nome diferentão". 
O humorista Whindersson Nunes e a ex-BBB e cantora Flayslane também tuítaram sobre o nome do capixaba e disseram que ficam felizes quando encontram outras pessoas com nomes diferentes

