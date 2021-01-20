Após anunciar participantes, Globo abre primeira votação do "BBB 21" nesta terça (19)

O apresentador do "BBB", da Globo, Tiago Leifert Crédito: Globo/Victor Pollak

"BBB 21", que conta com a participação dos capixabas segunda-feira (25), mas a primeira votação do reality entrou no ar assim que terça (19). , que conta com a participação dos capixabas Arthur Arcrebiano , só começa na, mas a primeira votação do reality entrou no ar assim que todos os participantes foram anunciados , na noite desta

três do grupo Pipoca e três do Camarote –, que já entrarão na casa com privilégios: estarão imunes. A edição mais duradoura da história do reality, que terá 100 dias de confinamento, já abriu uma enquete no Gshow . Ainda no hotel, brothers e sisters serão submetidos à avaliação popular, e o público poderá escolher os seis participantes que mais gostou ––, que já entrarão na casa com privilégios: estarão imunes.

Mas, além de garantirem mais uma semana na casa, eles ganham também uma ingrata responsabilidade. Caberá aos seis, em consenso, indicar alguém para o primeiro paredão da gincana.

Pensa que acabou? Os eleitos também entrarão na casa do "BBB21", no dia 25 de janeiro, em um local exclusivo, longe das vistas dos demais confinados, que nem imaginarão que têm a companhia de outros moradores.