Após anunciar participantes, Globo abre primeira votação do "BBB 21" nesta terça (19)

O "BBB 21", que conta com a participação dos capixabas Arthur e Arcrebiano, só começa na segunda-feira (25), mas a primeira votação do reality entrou no ar assim que todos os participantes foram anunciados, na noite desta terça (19).
A edição mais duradoura da história do reality, que terá 100 dias de confinamento, já abriu uma enquete no Gshow. Ainda no hotel, brothers e sisters serão submetidos à avaliação popular, e o público poderá escolher os seis participantes que mais gostou – três do grupo Pipoca e três do Camarote –, que já entrarão na casa com privilégios: estarão imunes.
Mas, além de garantirem mais uma semana na casa, eles ganham também uma ingrata responsabilidade. Caberá aos seis, em consenso, indicar alguém para o primeiro paredão da gincana.
Pensa que acabou? Os eleitos também entrarão na casa do "BBB21", no dia 25 de janeiro, em um local exclusivo, longe das vistas dos demais confinados, que nem imaginarão que têm a companhia de outros moradores.
A votação já está aberta e acontecerá até o dia 24 de janeiro, véspera do início da temporada. O resultado será revelado no programa "Fantástico" do próximo domingo.