Pedro Permuy

"BBB 21": ex de Maraisa, capixaba Arcrebiano foi segurança de Marília Mendonça

Mãe do modelo e educador físico de Vila Velha confirmou que filho foi segurança de Maiara e Maraisa antes de namorar a sertaneja e que também trabalhou para Marília Mendonça

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:01

Públicado em 

20 jan 2021 às 16:01
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

"BBB 21": o capixaba Arcrebiano Araújo, o Bil Araújo Crédito: João Carlos Fotógrafo/Reprodução/Instagram @bilaraujjo
Antes de namorar Maraisa, dupla de Maiara, Arcrebiano foi segurança das sertanejas por algum tempo. Foi depois de algumas viagens com as artistas que ele acabou engatando o romance com a cantora, como a própria mãe do BBB 21 capixaba, Ana Araújo, confirmou à Gazeta na tarde desta quarta-feira (20).
Só que a coluna, que não é boba nem nada, descobriu que o modelo bonitão também trabalhou como segurança de Marília Mendonça depois de se envolver com Maraisa.
“Graças a Deus ele foi criando uma rede de relacionamento muito boa, ele ficou muito conhecido nesse meio. E após tanto insistir, conseguiu entrar no BBB, que era o sonho da vida dele. E eu sempre incentivei”, reitera. Antes desta edição, o modelo já havia tentado se inscrever outras três vezes para o reality dirigido por Boninho.

Veja Também

Cantora Maraisa vê ex no "BBB 21" e diz não saber para quem torcer

Sobre Maiara, Ana ainda diz: “Eu e ela (Maraisa) não nos conhecemos, mas eu até tinha vontade. E eu acho que ela é apaixonada por ele até hoje (risos)”.
Recentemente, Marília Mendonça falou ao Divirta-se sobre a carreira, momento pós-maternidade e esclareceu a polêmica de um show gratuito que ela faria – e não aconteceu – em plena Praça do Papa, em Vitória. A cantora disse que decidiu cancelar o evento porque outra festividade de grande porte iria acontecer na Capital, o que poderia atrapalhar a logística do show, que teria acontecido em 2019.
A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora

DOBRADINHA DO ESPÍRITO SANTO

Arcrebiano não é o único do Espírito Santo que vai representar neste “BBB 21”. Só a título de lembrança, Arthur Picoli é o outro capixaba que estará na casa mais vigiada do Brasil. Em entrevista a este colunista, a irmã do também educador físico e modelo disse que a aparência dele engana e que o morador do Rio de Janeiro vai surpreender na atração global.
O educador físico Acrerbiano, de Vila Velha, que está no BBB 21, e a ex-namorada, a cantora Maraisa
O educador físico Arcrebiano, de Vila Velha, que está no BBB 21, e a ex-namorada, a cantora Maraisa Crédito: Reprodução/Twitter @mylittle_mem
"BBB 21": o capixaba Arcrebiano Araújo, o Bil Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo
“Desde que morava no Espírito Santo ele tentava, era o sonho da vida dele. Ele tinha como meta de vida entrar no BBB. E conseguiu. E apesar de ser fanático pela Educação Física, crossfit, ele gosta de atuar, modelar, não tem inibição nenhuma. Está um alvoroço sem fim aqui em casa pela nossa comemoração, todos muito felizes”, confidenciou Thais Picoli.

Veja Também

“BBB 21”: “Era meta de vida”, diz irmã de capixaba Arthur, ex-Mister ES

Ex-BBB capixaba, André Martinelli recusou convite para "BBB" na Europa

"BBB 21": "Vai causar", diz mãe do capixaba Arcrebiano, ex de Maraisa

LEIA MAIS SOBRE O CASO

"BBB 21": capixaba Arcrebiano já namorou cantora Maraisa

Capixabas na web falam que "BBB 21" virou Rua da Lama: "Padrãozinho"

"BBB 21": nome de capixaba Arcrebiano vira meme e até famosos brincam

Confira a lista dos participantes confirmados no "BBB 21"

Conheça o distrito de Conduru, lugar de onde veio o BBB 21 Arthur Picoli

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Recomendado para você

Que "urgência urgentíssima" é essa, vereadores?
Editais e Avisos - 28/04/2026
Imagem de destaque
Itamaraty confirma morte de brasileiros em ataque de Israel no Líbano; o que se sabe

