Ex-BBB capixaba, André Martinelli recusou convite para "BBB" na Europa

O ex-BBB, empresário e modelo André Martinelli Crédito: Reprodução/Instagram @andremartinelli

André Martinelli foi um dos poucos ex-BBBs que Boninho deixou entrar na casa mais vigiada do Brasil pela segunda vez, no ano passado, depois de já ter participado formalmente da atração, quando jogou no BBB 13. “Tive pouco contato com ele (Boninho), mesmo assim. Só o vi na Cadeira Elétrica (última etapa de seleção do BBB ) e depois em outra oportunidade, mas de forma muito rápida. Mas ele parece ser uma pessoa superlegal, muito descontraído”, lembra.

“Quando sai do Big Brother Brasil, uns três meses depois, me chamaram para o Big Brother da Inglaterra. E não era tipo uma participação, só, era para participar concorrendo, valendo mesmo. Mas aqui, no Brasil, minha vida estava uma loucura. Pensando em carreira, foi melhor ficar aqui do que ir para lá logo em seguida”, lembra.

Em bate-papo exclusivo com a coluna, André pondera que na época em que participou do reality da Globo as redes sociais não eram tão fortes, o que não dava garantia aos participantes de que, quando saíssem da casa, eles teriam conquistado um grande número de fãs – lógica que, segundo ele, só reforçou a decisão de não ir para o programa britânico, à época.

“Depois disso também fui convidado para outro reality, bem bacana mesmo, aqui no Brasil, mas eu estava com algumas marcas grandes e teria que reincidir os contratos pelo que era a proposta que estavam fazendo. E aí não achei interessante naquele momento”, completa.

Hoje, o modelo não descarta algum novo confinamento, mas só pondera que a proposta teria que encher os olhos. “Depende muito do reality, das condições... A gente entra para um programa desse e é nossa imagem que vai ser avaliada. Hoje, na internet, as coisas ganham uma amplitude imensa e é preciso muito cuidado em todas as ações”, reflete.

INVESTIR NO ESPÍRITO SANTO

Passando temporada em Vitória desde dezembro do ano passado, ele também aproveitou a estada no Espírito Santo para dar continuidade a um projeto turístico. Nesse meio tempo em que está no Estado, aproveitou para revisitar alguns destinos com apelo para atrair turistas e anda planejando uma ação nesse sentido.

"Tenho muito interesse em comprar um apartamento em Vitória. Tanto para morar quanto para investir. A cidade tem muito para crescer" André Martinelli - Empresário, modelo e ex-BBB

“Tinha tempo que queria passar um tempo com ela lá (em Itaúnas) e foi maravilhoso. Mais uma prova, real, de que a gente tem que explorar isso ao máximo entre os que moram e não no Estado”, reitera.

Há quatro anos junto da amada, oficialmente, André adianta que o casamento deve vir, mas ainda sem previsão de datas. “Nós dois estamos em momentos da carreira que demandam viagens, tempo, estar em lugares diferentes... Agora mesmo eu estou aqui e ela, na Bahia, por conta de trabalhos. E se não fosse a pandemia, ela estaria em Nova York, onde já havia sido contratada para ações que durariam semanas”, explica.

AO BBB 21!