Ex-pedreiro capixaba na Itália vira “rei da moqueca” de Milão

O empresário Welington Freitas Ribeiro e a esposa, Claudete Maria de Souza, dirigem restaurante brasileiro em Milão, na Itália Crédito: Gedson Mendes

Os italianos estão no bolso! Aliás, estão é na panela de barro. Isso porque um capixaba, que após largar tudo no Brasil para ir morar na Itália e, à época, chegar a trabalhar como ajudante de pedreiro em Milão, se tornou referência em rodízio de churrasco e moqueca por toda a região da Lombardia. O estabelecimento que serve as iguarias da gastronomia brasileira chegou, inclusive, a ser eleito por site de viagens e hospedagens o melhor da capital mundial da moda.

Welington Freitas Ribeiro, de 53 anos, era dono de um bar na Enquanto morava no Espírito Santo , até 2000,, era dono de um bar na Vila Rubim , em Vitória . Entre um trabalho extra e outro, um colega apresentou as oportunidades que, na ocasião, haviam na Itália e as possibilidades de emprego acabaram atraindo o capixaba. “As coisas não estavam muito bem e o Brasil estava naquela crise de sempre. Cheguei em uma sexta aqui (em Milão) e na segunda-feira seguinte eu já estava trabalhando como ajudante de pedreiro”, lembra.

Depois de algo em torno de cinco meses, o empresário, além de trabalhar nas obras durante o dia, passou a atender como garçom em um restaurante. E em pouco tempo realizou que era na gastronomia que ele queria investir. “Desde que cheguei, até antes de vir, tinha o sonho de abrir algo próprio para trabalhar com a família. Só depois de um ano minha esposa e filhos vieram. Quando eles chegaram, então, essa vontade só aumentou”, fala.

O empresário Welington Freitas Ribeiro e a esposa, Claudete Maria de Souza, e os filhos Crédito: Gedson Mendes

Enquanto fazia os trabalhos de garçom, sabendo que a culinária brasileira faz sucesso na Europa, Welington começou a arrendar restaurantes para realizar festas de adesão à noite com esse tema: comida do Brasil. Os encontros periódicos acabaram caindo na graça dos moradores da Lombardia: “Acho que não teve uma vez que eu não tenha vendido todos os convites. Fazíamos apresentações, o bufê era completo... Todos adoravam”.

Na crise mundial de 2008, Welington acabou vendo uma oportunidade: a de empreender. No episódio, ele já morava em Milão (na mesma casa em que vive atualmente), em um prédio pequeno com uma sobreloja – em que funcionava um restaurante. Na quebradeira, o estabelecimento acabou fechando e o proprietário do imóvel (que sabia dos dotes gastronômicos do inquilino), algum tempo depois, incentivou o capixaba a dar a cara à coragem e abrir seu sonhado restaurante brasileiro.

“Lembro que a gente negociou como dava. Eu expliquei que precisaria de um tempo para reformar o local sem pagar aluguel, por exemplo... Apesar de ter funcionado como restaurante, o lugar estava fechado há muito tempo, muito abandonado, com algumas avarias... E aos poucos fomos trabalhando lá. Trabalhava normalmente, para garantir o sustento, e, com a ajuda da família, ia ajeitando o espaço”, diz.

A decoração do restaurante é tema "Brasil" e incorporou pontos turísticos e simbólicos do país ao espaço Crédito: Gedson Mendes

Eis que, em 2010, ele inaugurou o restaurante que comanda até hoje. “No início, como todo começo, foi difícil. Mas persistimos. Meus filhos em um determinado momento chegaram até a desanimar um pouco, mas conquistamos uma clientela nível A e muito fiel. Os italianos amam”, confidencia.

O empresário Welington Freitas Ribeiro, capixaba que é dono de restaurante brasileiro em Milão, na Itália Crédito: Gedson Mendes

"O rodízio de churrasco, que é carro-chefe da casa, e moqueca capixaba são os dois dos pratos que os europeus mais gostam " Welington Freitas Ribeiro - Empresário

Por lá, o visitante tem que desembolsar algo em torno de 30 euros (R$ 190) para se servir do rodízio de carnes. A média de um jantar (Welington raramente abre no almoço) por pessoa no restaurante, atualmente, é de 50 euros (R$ 317).

Caipirinhas também fazem sucesso no cardápio do restaurante do capixaba em Milão, na Itália Crédito: Gedson Mendes

Mas o local, por enquanto, teve que ser fechado pela pandemia da Covid-19 . Na Itália, os moradores já sofrem com os efeitos de uma segunda onda agressiva, que forçou os níveis da Lombardia (região que abarca Milão e outras cidades) chegarem a alertas vermelhos. “O restaurante fechou 8 de março. Depois houve um período de liberação e agora, 26 de outubro, fechou tudo novamente. Estamos no nível amarelo, com expectativa de chegar ao vermelho nesta semana”, lamenta.

Anualmente, ele e a esposa, Claudete Maria de Souza, com quem é casado há 28 anos, visitam o Espírito Santo com os filhos e chegaram a ter problemas na viagem de 2020. “Minha esposa é baiana, mas se considera capixaba, porque a família toda dela mora no Estado há muito tempo. Nós fomos para Vitória em janeiro de 2020 e ficamos presos para voltar. Sorte que desta vez nossos filhos não viajaram com a gente e tocaram os negócios como puderam”, relata.

A decoração do restaurante é tema "Brasil" e incorporou pontos turísticos e simbólicos do país ao espaço Crédito: Gedson Mendes