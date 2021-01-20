"BBB 21": "Vai causar", diz mãe do capixaba Arcrebiano, ex de Maraisa

Arcrebiano
, o educador físico de Vila Velha que está no “BBB 21”
, vem deixando a web cada vez mais em polvorosa desde que foi anunciado no reality da Globo
. “Ele ainda vai causar muito lá, viu? Ele não é fácil, não... Sou mãe, eu conheço. Ele tem personalidade forte. É estressado quando chega a hora de comer (risos)... Mas é uma pessoa muito boa”, reforça a mãe do modelo capixaba, Ana Araújo, de 50 anos.
Desde esta terça-feira (19), Ana também viu a própria vida virar de cabeça para baixo com os respingos da fama que o filho já está colhendo. “Uma experiência que eu não sei nem por onde começar”, fala, com exclusividade à coluna, a moradora de Goiânia.
“Nós moramos no Espírito Santo
, onde o Arcrebiano nasceu, há uns 17, 18 anos. Depois viemos para Goiânia, onde moramos hoje, e nunca mais nos mudamos”, confidencia ela, que também é mãe de Humberto, de 21 anos; Haniely, de 30 anos, e avó do pequeno Heitor (filho da Haniely).
Sobre o nome do bonitão
, Ana também esclarece: “Eu sou do Ceará. Lá, tinha um médico da família do meu marido que chamava Arclébio. Aquele nome nunca saiu da minha cabeça. Quando tive o Arcrebiano, falei com meu marido que queria aquele nome, mas na hora de registrar eu acho que o erro foi do cartório. Quando eu vi na certidão do menino, estava lá: ‘Arcrebiano’. Mas eu amo contar essa história. Mas ele não gosta muito do nome dele não, tanto que usa Bil nas redes sociais dele”.
Sobre os boatos de o filho conhecer o também capixaba do “BBB 21” Arthur Picoli
, Ana desmente: “O pessoal inventa e a gente já sabia que seria assim. Só que isso é mentira. A gente já não mora no Espírito Santo há mais de 10 anos, eles nunca nem se viram pessoalmente, com toda a certeza. É uma coincidência”.
Arcrebiano, assim como a coluna detalhou sobre o processo de confinamento de Arthur, foi para o hotel que a Globo lacrou no Rio de Janeiro no último dia 15 de janeiro, após testar negativo para a Covid-19
e ser, definitivamente, aprovado no reality de 100 dias. “Eu acho que nem ele está acreditando ainda. A ficha dele só vai cair na estreia do programa, na segunda-feira (25). Estamos todos muito felizes e confiantes de como ele será lá dentro”, termina.