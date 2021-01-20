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Pedro Permuy

"BBB 21": "Vai causar", diz mãe do capixaba Arcrebiano, ex de Maraisa

Antes de namorar a dupla de Maiara, modelo era segurança das sertanejas. Mãe do BBB 21 natural de Vila Velha também nega boatos de amizade do filho com o outro capixaba no reality, Arthur Picoli, e explica origem do nome exótico: “Erro de cartório”

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 15:06

Públicado em 

20 jan 2021 às 15:06
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

"BBB 21": o capixaba Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo Crédito: Arquivo pessoal
Arcrebiano, o educador físico de Vila Velha que está no “BBB 21”, vem deixando a web cada vez mais em polvorosa desde que foi anunciado no reality da Globo. “Ele ainda vai causar muito lá, viu? Ele não é fácil, não... Sou mãe, eu conheço. Ele tem personalidade forte. É estressado quando chega a hora de comer (risos)... Mas é uma pessoa muito boa”, reforça a mãe do modelo capixaba, Ana Araújo, de 50 anos.
Desde esta terça-feira (19), Ana também viu a própria vida virar de cabeça para baixo com os respingos da fama que o filho já está colhendo. “Uma experiência que eu não sei nem por onde começar”, fala, com exclusividade à coluna, a moradora de Goiânia.
“Nós moramos no Espírito Santo, onde o Arcrebiano nasceu, há uns 17, 18 anos. Depois viemos para Goiânia, onde moramos hoje, e nunca mais nos mudamos”, confidencia ela, que também é mãe de Humberto, de 21 anos; Haniely, de 30 anos, e avó do pequeno Heitor (filho da Haniely).
Sobre o nome do bonitão, Ana também esclarece: “Eu sou do Ceará. Lá, tinha um médico da família do meu marido que chamava Arclébio. Aquele nome nunca saiu da minha cabeça. Quando tive o Arcrebiano, falei com meu marido que queria aquele nome, mas na hora de registrar eu acho que o erro foi do cartório. Quando eu vi na certidão do menino, estava lá: ‘Arcrebiano’. Mas eu amo contar essa história. Mas ele não gosta muito do nome dele não, tanto que usa Bil nas redes sociais dele”.
"O nome dele está fazendo mais sucesso que ele. E eu brincava com ele dizendo que um dia ele ia me agradecer pelo nome que eu dei "
Ana Araújo - Mãe de Arcrebiano
Ao contrário do nome conturbado, que andou movimentando a web com direito a Whindersson Nunes e a ex-BBB Flayslane entrando na pilha com zoações na internet, o coração do modelo está tranquilo. Segundo a mãe, ele está há um ano solteiro e ela avisou: “Falei para ele não se relacionar sério com ninguém se não fosse para ser sério de verdade”.

EX DE MARAISA

Ana confirma que o filho já teve um relacionamento com Maraisa, dupla de Maiara. No entanto, o affair não nasceu do nada. “Antes do namoro, ele era segurança das duas. Nessas viagens que eles ficavam fazendo, foram se conhecendo melhor e começaram a namorar. Eu e ela (Maraisa) não nos conhecemos, mas eu até tinha vontade. E eu acho que ela é apaixonada por ele até hoje (risos)”, avalia.
Sobre os boatos de o filho conhecer o também capixaba do “BBB 21” Arthur Picoli, Ana desmente: “O pessoal inventa e a gente já sabia que seria assim. Só que isso é mentira. A gente já não mora no Espírito Santo há mais de 10 anos, eles nunca nem se viram pessoalmente, com toda a certeza. É uma coincidência”.
Arcrebiano, assim como a coluna detalhou sobre o processo de confinamento de Arthur, foi para o hotel que a Globo lacrou no Rio de Janeiro no último dia 15 de janeiro, após testar negativo para a Covid-19 e ser, definitivamente, aprovado no reality de 100 dias. “Eu acho que nem ele está acreditando ainda. A ficha dele só vai cair na estreia do programa, na segunda-feira (25). Estamos todos muito felizes e confiantes de como ele será lá dentro”, termina.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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