Cantora Maraisa vê ex no "BBB 21" e diz não saber para quem torcer

Maraisa, da dupla com Maiara Crédito: Instagram/Maraisa

Maraísa, que faz dupla com Maiara, 33, reagiu de forma bem-humorada em uma publicação e escreveu "Quem tá vendo nome aí? Não perco esse 'BBB' por nada". Segundo a coluna do jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, Bil trabalhou como segurança particular ao lado das artistas antes de entrar no reality.

Marília Mendonça, 25, cantora sertaneja e amiga de Maraísa também brincou nas redes sociais sobre o ex-namorado da amiga estar no programa. "Maraísa? É o Bil? Mentira!", escreveu a rainha da sofrência. Maraísa também afirmou que está com dúvidas na torcida "O Bil está no BBB? Agora não sei mais pra quem torcer", escreveu.

"BBB 21": o capixaba Arcrebiano Araújo, o Bil Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo

O relacionamento da cantora e do educador físico durou dois anos. Atualmente o modelo está solteiro e, mesmo tendo passado por outros dois relacionamentos sérios, um dele de oito anos, ele está aberto à se relacionar de forma romântica dentro da casa.