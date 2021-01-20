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Namorou o capixaba

Cantora Maraisa vê ex no "BBB 21" e diz não saber para quem torcer

A dupla de Maiara, de 33anos, ficou surpresa com a participação de seu ex-namorado no reality. Ela viveu um relacionamento com Arcrebiano, 29, apelidado de Bil, que é de Vila Velha e é um dos nomes anunciados como integrante do time dos anônimos

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:44

Publicado em 

20 jan 2021 às 16:44
Maraisa, da dupla com Maiara
Maraisa, da dupla com Maiara Crédito: Instagram/Maraisa
A cantora de sertanejo Maraísa, 33, ficou surpresa com a participação de seu ex-namorado na 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo). Ela viveu um relacionamento com Arcrebiano, 29, apelidado de Bil, um dos nomes anunciados na terça (19) como integrante do time dos anônimos.
Maraísa, que faz dupla com Maiara, 33, reagiu de forma bem-humorada em uma publicação e escreveu "Quem tá vendo nome aí? Não perco esse 'BBB' por nada". Segundo a coluna do jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, Bil trabalhou como segurança particular ao lado das artistas antes de entrar no reality.

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Marília Mendonça, 25, cantora sertaneja e amiga de Maraísa também brincou nas redes sociais sobre o ex-namorado da amiga estar no programa. "Maraísa? É o Bil? Mentira!", escreveu a rainha da sofrência. Maraísa também afirmou que está com dúvidas na torcida "O Bil está no BBB? Agora não sei mais pra quem torcer", escreveu.
"BBB 21": o capixaba Arcrebiano Araújo, o Bil Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo
O relacionamento da cantora e do educador físico durou dois anos. Atualmente o modelo está solteiro e, mesmo tendo passado por outros dois relacionamentos sérios, um dele de oito anos, ele está aberto à se relacionar de forma romântica dentro da casa.
Dentro do BBB, Bil afirma que será um jogador forte. "Tenho pavio curto. Mas, por R$ 1,5 milhão, tenho que me segurar", explica sobre o seu temperamento que pode atrapalhar o seu desempenho no jogo. Esta já é a quarta vez que ele se inscreve no reality, e agora, está focado no prêmio.

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