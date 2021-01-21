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Pedro Permuy

Covid-19: muso do Carnaval do bumbum de 116 cm toma vacina no RJ

Fábio Alves é enfermeiro e trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus no Rio de Janeiro. Modelo tomou a primeira dose da Coronavac nesta quinta-feira (21). Ele já participou de inúmeros desfiles no Carnaval do Rio de Janeiro e de Vitória

Públicado em 

21 jan 2021 às 15:43
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Fábio Alves, enfermeiro e muso do carnaval do bumbum de 116 centímetros, toma primeira dose da CoronaVac, vacina contra a Covid-19, no Rio de Janeiro
Fábio Alves, enfermeiro e muso do carnaval do bumbum de 116 centímetros, toma primeira dose da CoronaVac, vacina contra a Covid-19, no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo pessoal
Após passar alguns dias no Espírito Santo nesta semana, Fábio Alves tomou a primeira dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19, na manhã desta quinta-feira (21), no Rio de Janeiro, onde trabalha como enfermeiro.
O modelo ficou conhecido pelo bumbum avantajado de 116 centímetros e pelos inúmeros desfiles que já fez no Carnaval do Rio de Janeiro e de Vitória (no Estado, ele já desfilou pela MUG).
“Depois de todo esse estresse que a gente enfrentou com o vírus, como cidadão e como profissional da saúde, como enfermeiro, agora chega a vacina deixando a gente mais tranquilo quanto toda essa loucura que o coronavírus causou”, começa, em depoimento à coluna após tomar o imunizante.
E continua: “A gente vê que, aos poucos, (a pandemia) vai acabando, tudo vai tomando ordem de novo... E todos nós esperamos que daqui a pouco tudo isso seja só lembrança e que esse vírus já não mate mais ninguém”.
Carnaval de Vitória 2020: Fábio Alves, Mister Bumbum e muso da Porto da Pedra, no Carnaval do Rio de Janeiro, exibe bumbum de 116 centímetros como destaque de chão da MUG
Carnaval de Vitória 2020: Fábio Alves, Mister Bumbum e muso da Porto da Pedra, no Carnaval do Rio de Janeiro, exibe bumbum de 116 centímetros como destaque de chão da MUG Crédito: Pedro Permuy

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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