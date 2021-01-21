Covid-19: muso do Carnaval do bumbum de 116 cm toma vacina no RJ

Após passar alguns dias no Espírito Santo nesta semana, Fábio Alves tomou a primeira dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19, na manhã desta quinta-feira (21), no Rio de Janeiro, onde trabalha como enfermeiro.
“Depois de todo esse estresse que a gente enfrentou com o vírus, como cidadão e como profissional da saúde, como enfermeiro, agora chega a vacina deixando a gente mais tranquilo quanto toda essa loucura que o coronavírus causou”, começa, em depoimento à coluna após tomar o imunizante.
E continua: “A gente vê que, aos poucos, (a pandemia) vai acabando, tudo vai tomando ordem de novo... E todos nós esperamos que daqui a pouco tudo isso seja só lembrança e que esse vírus já não mate mais ninguém”.