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Pedro Permuy

Muso do carnaval com bumbum de 116 cm mostra treino de glúteo

Fábio Alves, muso do carnaval carioca que desfilou no Sambão do Povo em 2020, fez vídeo mostrando os truques para manter o shape do corpão em dia

Públicado em 

04 ago 2020 às 10:02
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Fábio Alves, o muso do carnaval que ostenta 116 centímetros de bumbum
Fábio Alves, o muso do carnaval que ostenta 116 centímetros de bumbum Crédito: Reprodução/Instagram @fabiomusodocarnaval
Fábio Alves, muso do Carnaval do Rio de Janeiro que deu o ar da graça no Carnaval de Vitória 2020 no desfile da MUG, aproveitou um tempinho livre para mostrar aos fãs o seu treino de glúteo. Ele, que trabalha ativamente no combate à Covid-19 na Cidade Maravilhosa - já que, por formação, é enfermeiro - ostenta bumbum de 116 centímetros que impressiona qualquer arquibancada de sambódromo Brasil afora.

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Em vídeo enviado à coluna, o bonitão surge em uma série de exercícios e com itens fáceis de encontrar em casa. São usados galões de água, por exemplo, no lugar de pesos e cadeiras e mesas viram verdadeiros aparelhos de academia para uma série de ginástica.
Durante a gravação, Fábio ainda narrou parte do objetivo de cada exercício passado por seu personal trainer. Confira:

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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