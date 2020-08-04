Muso do carnaval com bumbum de 116 cm mostra treino de glúteo

Fábio Alves, muso do Carnaval do Rio de Janeiro que deu o ar da graça no Carnaval de Vitória 2020 no desfile da MUG, aproveitou um tempinho livre para mostrar aos fãs o seu treino de glúteo. Ele, que trabalha ativamente no combate à Covid-19 na Cidade Maravilhosa - já que, por formação, é enfermeiro - ostenta bumbum de 116 centímetros que impressiona qualquer arquibancada de sambódromo Brasil afora.
Em vídeo enviado à coluna, o bonitão surge em uma série de exercícios e com itens fáceis de encontrar em casa. São usados galões de água, por exemplo, no lugar de pesos e cadeiras e mesas viram verdadeiros aparelhos de academia para uma série de ginástica.
Durante a gravação, Fábio ainda narrou parte do objetivo de cada exercício passado por seu personal trainer. Confira: