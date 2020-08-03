Mãe de Chay, Herica Godoy viaja do ES a SP de carro para ver a neta

Herica Godoy e os filhos, Henrique, Chay e Anelise Crédito: Reprodução/Instagram @hericagodoy

Herica Godoy , a mãe de Chay Suede , está há algum tempo sem ver a neta Maria, herdeira do filho global e da esposa do ator, Laura Neiva . Mas decidiu matar a saudade ainda na primeira quinzena de agosto, quando vai pegar o carro e ir, em família, de Vitória, no Espírito Santo, onde mora, até São Paulo, cidade em que o artista vive atualmente.

Junto de Herica vão viajar Anelise Godoy, a filha caçula; Henrique, o outro filho; a esposa (de Henrique); e o filho do casal. "Alugaremos um carro para evitar aglomeração de aeroporto", diz a mãe de Chay.

Herica adianta que pretende viajar no dia 15 ou 16 de agosto e passar uma semana na capital paulista. De Vitória à cidade de São Paulo são pouco mais de 940 quilômetros de distância, com viagem estimada de 12h57min de carro via BR 101 e BR 116, com informações do Google Mapas.

CINCO ESTRELAS DE ROBERT DE NIRO

O Nobu Los Cabos, hotel de luxo do México que ficou famoso por ter o astro Robert De Niro como um dos donos, reabriu suas portas no último dia 1º de julho após um período fechado pela pandemia da Covid-19

A instalação da costa do Cabo San Lucas, que tem - dentre outros luxos - nada menos que 13 salas de spa, recebeu selo internacional "Safe Travel", que comprova aplicação de protocolos de segurança, e passa a oferecer experiência de alto padrão ao estilo oriental.

O LUXO DE COPACABANA

Falando em reabertura, o Copacabana Palace volta a operar no próximo dia 20 de agosto. Sob o comando da diretora-geral do hotel, Andrea Natal, um dos maiores símbolos do luxo da hotelaria brasileira está com as atividades interrompidas, pela primeira vez na história, desde o dia 10 de abril. No site, as reservas continuam disponíveis para serem feitas.

Em agosto, o hotel comemora 97 anos de funcionamento. Até por isso, há expectativa de alguma ação especial para a data que marca a reabertura.

ROTEIRO DAS CELEBRIDADES

Marcus Buaiz; Depois de Wanessa Camargo Eduardo Costa ; e, agora, Felipe Araújo terem anunciado dias de relax pelo Espírito Santo, leitor da coluna passa a chamar Vitória e as cidades que cercam a Ilha de "Rota das Celebs". Abaixo, galeria de fotos revela detalhes da mansão de luxo que abrigou o clã Camargo Buaiz no Estado e voltará a ser o CEP da família no dia 8 de dezembro.

A mansão de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz na Serra

POR FALAR EM EDUARDO COSTA...