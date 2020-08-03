Mãe de Chay, Herica Godoy viaja do ES a SP de carro para ver a neta

Herica Godoy, a mãe de Chay Suede, está há algum tempo sem ver a neta Maria, herdeira do filho global e da esposa do ator, Laura Neiva. Mas decidiu matar a saudade ainda na primeira quinzena de agosto, quando vai pegar o carro e ir, em família, de Vitória, no Espírito Santo, onde mora, até São Paulo, cidade em que o artista vive atualmente.
Junto de Herica vão viajar Anelise Godoy, a filha caçula; Henrique, o outro filho; a esposa (de Henrique); e o filho do casal. "Alugaremos um carro para evitar aglomeração de aeroporto", diz a mãe de Chay.
Herica adianta que pretende viajar no dia 15 ou 16 de agosto e passar uma semana na capital paulista. De Vitória à cidade de São Paulo são pouco mais de 940 quilômetros de distância, com viagem estimada de 12h57min de carro via BR 101 e BR 116, com informações do Google Mapas.
CINCO ESTRELAS DE ROBERT DE NIRO
O Nobu Los Cabos, hotel de luxo do México que ficou famoso por ter o astro Robert De Niro como um dos donos, reabriu suas portas no último dia 1º de julho após um período fechado pela pandemia da Covid-19.
A instalação da costa do Cabo San Lucas, que tem - dentre outros luxos - nada menos que 13 salas de spa, recebeu selo internacional "Safe Travel", que comprova aplicação de protocolos de segurança, e passa a oferecer experiência de alto padrão ao estilo oriental.
O LUXO DE COPACABANA
Falando em reabertura, o Copacabana Palace volta a operar no próximo dia 20 de agosto. Sob o comando da diretora-geral do hotel, Andrea Natal, um dos maiores símbolos do luxo da hotelaria brasileira está com as atividades interrompidas, pela primeira vez na história, desde o dia 10 de abril. No site, as reservas continuam disponíveis para serem feitas.
Em agosto, o hotel comemora 97 anos de funcionamento. Até por isso, há expectativa de alguma ação especial para a data que marca a reabertura.
ROTEIRO DAS CELEBRIDADES
Depois de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz; Eduardo Costa; e, agora, Felipe Araújo terem anunciado dias de relax pelo Espírito Santo, leitor da coluna passa a chamar Vitória e as cidades que cercam a Ilha de "Rota das Celebs". Abaixo, galeria de fotos revela detalhes da mansão de luxo que abrigou o clã Camargo Buaiz no Estado e voltará a ser o CEP da família no dia 8 de dezembro.
A mansão de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz na Serra
POR FALAR EM EDUARDO COSTA...
A coluna, que não dorme no ponto, já descobriu que Eduardo Costa desembarca nesta tarde (3) em Vitória. Do aeroporto, vai direto para mansão de luxo viabilizada pelo corretor de imóveis Kleverson Passos, que o aguardava em condomínio da Serra.
O artista já aproveita e manda recado para os fãs que tem no Estado e disse que "vai fazer surpresa para o Espírito Santo". A conferir.