'Apertam sem permissão', diz muso do carnaval com 116 cm de bumbum

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Fábio Alves, que é muso da Porto da Pedra no carnaval carioca e rei de bateria do bloco Bafo da Onça, chama a atenção na folia e fora dela: é que o rapaz ostenta 116 centímetros de bumbum.

Segundo informações do jornal Extra, o assédio é grande e o enfermeiro só não gosta quando é desrespeitado.

Não me incomodo de olharem, o problema é quando apertam minha bunda sem permissão. Isso é um absurdo. Ninguém pode tocar em uma parte íntima do outro sem que este consinta Fábio Alves, muso da Porto da Pedra