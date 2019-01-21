'Apertam sem permissão', diz muso do carnaval com 116 cm de bumbum

Fábio Alves, que é muso da Porto da Pedra no carnaval carioca e rei de bateria do bloco Bafo da Onça, chama a atenção na folia e fora dela: é que o rapaz ostenta 116 centímetros de bumbum.
Segundo informações do jornal Extra, o assédio é grande e o enfermeiro só não gosta quando é desrespeitado.
Não me incomodo de olharem, o problema é quando apertam minha bunda sem permissão. Isso é um absurdo. Ninguém pode tocar em uma parte íntima do outro sem que este consinta
Em entrevista ao Extra, o enfermeiro garante que pega pesado na academia para garantir o visual chamativo. Coloco bastante peso, mas com supervisão de uma profissional. No agachamento, chego a colocar 100 quilos", conclui.