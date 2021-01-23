Ex-BBB André Martinelli recolhe lixo de praia em Vitória

Ele e outros voluntários do Projeto Pegada se reuniram na faixa de areia ao lado do Iate Clube, na Praia do Canto, para limpar a região e se assustaram com a quantidade de lixo que estava jogado por lá.

“Muito plástico, muita embalagem... As pessoas apreciam o mar, vão à praia, mas têm que ter essa consciência de preservar e de se conectar de verdade com a natureza”, avalia.

O ex-BBB destaca que o grupo juntou cerca de 40 quilos de lixo só na manhã deste sábado (23). “Começamos o dia bem cedo, com uma aula de yoga lá na praia, e recolhemos lixo da areia e da margem da praia. Foram uns 40 quilos. Apesar de o volume de lixo ter assustado, eram muitas embalagens leves, que não dão peso. Mas a ação é para preservar, claro, mas também conscientizar quem nos viu por ali, quem já estava pela praia”, conta.