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40 quilos de plástico

Ex-BBB André Martinelli recolhe lixo de praia em Vitória

Capixaba do BBB 13, da Globo, juntou cerca de 40 quilos de lixo que estava jogado na praia ao lado do Iate Clube, na Praia do Canto, na manhã deste sábado (23)
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

23 jan 2021 às 14:24

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 14:24

Ex-BBB André Martinelli recolhe lixo de praia em Vitória
Ex-BBB André Martinelli recolhe lixo de praia em Vitória Crédito: Arquivo pessoal
André Martinelli está desde dezembro do ano passado em temporada no Espírito Santo. O capixaba do BBB 13 aproveita os meses em Vitória para elaborar projeto de turismo e, enquanto isso, também participa de outras ações sociais, como a Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, já publicou. Na manhã deste sábado (23), o modelo participou de uma limpeza em praia da Capital.
Ele e outros voluntários do Projeto Pegada se reuniram na faixa de areia ao lado do Iate Clube, na Praia do Canto, para limpar a região e se assustaram com a quantidade de lixo que estava jogado por lá.
“Muito plástico, muita embalagem... As pessoas apreciam o mar, vão à praia, mas têm que ter essa consciência de preservar e de se conectar de verdade com a natureza”, avalia.

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O ex-BBB destaca que o grupo juntou cerca de 40 quilos de lixo só na manhã deste sábado (23). “Começamos o dia bem cedo, com uma aula de yoga lá na praia, e recolhemos lixo da areia e da margem da praia. Foram uns 40 quilos. Apesar de o volume de lixo ter assustado, eram muitas embalagens leves, que não dão peso. Mas a ação é para preservar, claro, mas também conscientizar quem nos viu por ali, quem já estava pela praia”, conta.
Ex-BBB André Martinelli recolhe lixo de praia em Vitória
Ex-BBB André Martinelli recolhe lixo de praia em Vitória Crédito: Arquivo pessoal

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