"BBB 21" com olhar capixaba: TV Gazeta estreia atração sobre o reality

O programete ainda irá contar com a participação dos seguidores da TV Gazeta – com comentários e contribuições – e terá um supergame com influenciadores capixabas que darão palpites sobre o que vai acontecer com os brothers.

"Tô por Dentro #BBB vai ser aquele momento de descontração ao longo da programação, trazendo uma mistura de comédia, fofocas, games e principalmente capixabísmo. É um olhar diferente, regional, para falar do BBB! Ideia incrível e desafiadora que o time de Promoções está colocando em prática", comemora Kassius Sipolati, gerente de Programação da TV Gazeta .

O apresentador e produtor Willian Loyola deixa o convite para os telespectadores da TV Gazeta. "Eu sempre assisti ao BBB, acompanhei todos os anos. É incrível como a gente começa a torcer e vibrar por pessoas que às vezes nem conhecemos. Sem contar que o jogo e o famoso “Fogo no parquinho” nos diverte demais. Esse ano promete muito! Além de uma edição histórica do BBB, a programação da TV Gazeta vai contar com um espaço exclusivo para o capixaba participar, comentar e acompanhar ainda mais de perto o que acontece na casa. Eu “Tô por Dentro” e convido você pra ficar também".