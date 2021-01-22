"BBB 21" com olhar capixaba: TV Gazeta estreia atração sobre o reality

Nesta segunda-feira (25) estreia mais uma edição da casa mais amada do Brasil, o "BBB 21", e a TV Gazeta também vai dar uma espiadinha. Na verdade, uma espiadona. A partir deste sábado (23), entra no ar o "Tô por Dentro #BBB", um programete diário de aproximadamente 1 minuto que irá comentar sobre as provas, festas, romances e, é claro, também sobre as tretas, sempre trazendo o olhar do capixaba para os fatos que vão rolar na casa. A exibição será três vezes ao dia, nos intervalos da programação da TV Gazeta.
Sabe aquela cena marcante que só acontece no BBB? No "Tô por Dentro #BBB" ela será conectada a situações aqui do Espírito Santo. Uma festa do BBB pode ser parecida com as festas do Triângulo ou Rua da Lama? Atravessar a Terceira Ponte no ônibus lotado no horário de pico é uma "prova de resistência"?
O programete ainda irá contar com a participação dos seguidores da TV Gazeta – com comentários e contribuições – e terá um supergame com influenciadores capixabas que darão palpites sobre o que vai acontecer com os brothers.
"Tô por Dentro #BBB vai ser aquele momento de descontração ao longo da programação, trazendo uma mistura de comédia, fofocas, games e principalmente capixabísmo. É um olhar diferente, regional, para falar do BBB! Ideia incrível e desafiadora que o time de Promoções está colocando em prática", comemora Kassius Sipolati, gerente de Programação da TV Gazeta.
O coordenador de Promoção da TV Gazeta, Igor Estrella, afirma que a equipe está confiante na relevância do conteúdo. "Será um projeto de mais de 100 dias, será um desafio produzir esse programete diário, mas estamos confiantes que será um conteúdo relevante e divertido de se assistir e de produzir. Com isso, esperamos criar uma conexão forte e duradoura do capixaba com a marca do BBB. Afinal, temos dois brothers capixabas na disputa, então assunto não vai faltar", afirmou, se referindo aos capixabas Arcrebiano Araújo, de Vila Velha, e Arthur Picoli, de Cachoeiro de Itapemirim, que estão no "BBB 21".
O apresentador e produtor Willian Loyola deixa o convite para os telespectadores da TV Gazeta. "Eu sempre assisti ao BBB, acompanhei todos os anos. É incrível como a gente começa a torcer e vibrar por pessoas que às vezes nem conhecemos. Sem contar que o jogo e o famoso “Fogo no parquinho” nos diverte demais. Esse ano promete muito! Além de uma edição histórica do BBB, a programação da TV Gazeta vai contar com um espaço exclusivo para o capixaba participar, comentar e acompanhar ainda mais de perto o que acontece na casa. Eu “Tô por Dentro” e convido você pra ficar também".