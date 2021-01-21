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Bastidores do reality

"BBB 21": live especial terá ex-BBBs capixabas André Martinelli e Gizelly

Ex-brothers vão participar de live pelo Instagram da TV Gazeta nesta sexta (22) para contarem dos bastidores do reality da Globo e experiência do confinamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2021 às 10:27

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 10:27

Os ex-BBBs Gizelly Bicalho e André Martinelli
Os ex-BBBs Gizelly Bicalho e André Martinelli Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Os ex-BBBs capixabas André Martinelli, do BBB 13, e Gizelly Bicalho, do BBB 20, vão participar da live “Esquenta BBB 21”, nesta sexta-feira (22), às 18h, no Instagram da TV Gazeta.
O bate-papo vai abordar as diferenças entre as edições do programa e como isso influencia no confinamento e no jogo. Na edição de 2013, em que André participou, por exemplo, não havia o grupo Camarote, que reúne os que já entram famosos na atração. 

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Os novos participantes do reality também serão tema da conversa. Os ex-BBBs vão contar suas expectativas para essa nova temporada e ainda participar de brincadeiras ao vivo.
Os internautas poderão enviar perguntas para os convidados, por vídeo ou por escrito, através do perfil da TV na rede social.

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