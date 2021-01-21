"BBB 21": live especial terá ex-BBBs capixabas André Martinelli e Gizelly

Os ex-BBBs capixabas André Martinelli, do BBB 13, e Gizelly Bicalho, do BBB 20, vão participar da live “Esquenta BBB 21”, nesta sexta-feira (22), às 18h, no Instagram da TV Gazeta.
O bate-papo vai abordar as diferenças entre as edições do programa e como isso influencia no confinamento e no jogo. Na edição de 2013, em que André participou, por exemplo, não havia o grupo Camarote, que reúne os que já entram famosos na atração.
Os novos participantes do reality também serão tema da conversa. Os ex-BBBs vão contar suas expectativas para essa nova temporada e ainda participar de brincadeiras ao vivo.
Os internautas poderão enviar perguntas para os convidados, por vídeo ou por escrito, através do perfil da TV na rede social.