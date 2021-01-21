No "BBB 21", Viih Tube já foi cancelada por cuspir na boca de gato Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube

É verdade que Vitória Moraes, a Viih Tube do "BBB 21" , tem muita experiência na frente das câmeras. Só no YouTube, a jovem tem mais de 10 milhões de inscritos. Desde adolescente, ela também produz conteúdo para seu Instagram, que hoje tem mais de 14 milhões de seguidores, e, aos poucos, ela foi aprendendo a lidar com a fama.

No entanto, em 2016, quando tinha 16 anos, ela foi "cancelada" por postar um vídeo no SnapChat cuspindo na boca do próprio gato, que, na hora, estava dormindo.

À época, o nome da youtuber foi parar nos trends do Twitter e ela precisou ir pedir desculpas publicamente. No vídeo, a jovem disse que ia ensinar os seguidores a como alimentar um gato enquanto ele dorme. E, então, cuspiu na boca do animal.

"Eu sei que errei. Realmente não pensei nas consequências. Eu nunca mais vou fazer uma brincadeira deste tipo com o meu gato. Todo mundo tem razão", disse ela, na ocasião.