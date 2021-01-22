Covid-19: famosos apoiam médica capixaba em desabafo: "Criminosos"

Margareth Dalcolmo, médica cientista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), viralizou nas redes sociais com um desabafo em que se emociona ao falar sobre o atraso no envio das vacinas contra a Covid-19 ao Brasil.
O discurso filmado da médica capixaba, que se tornou uma das maiores autoridades do coronavírus no País durante a pandemia, foi feito na última terça (19) em uma cerimônia de entrega do Prêmio São Sebastião da Cultura, no Rio de Janeiro.
Margareth acabou caindo no choro durante sua fala e não poupou críticas aos políticos brasileiros. O discurso acabou sendo compartilhado, até, pela classe artística.
“O que pode justificar, neste momento, que o Brasil não tenha as vacinas disponíveis para sua população? É absolutamente injustificável. Não há nada, nenhuma explicação, que possa justificar isso", disse.
O ator Paulo Gustavo foi um dos primeiros que compartilhou a gravação. No Instagram, escreveu: "Que absurdo! Que vergonha tudo isso que a gente está vivendo!". A atriz Fiorella Mattheis concordou com o humorista: "Que país é esse?". Monica Iozzi também protestou: "Criminosos".