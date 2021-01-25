"BBB 21" estreia hoje com dois capixabas e traz novidades; confira

BBB 21: os capixabas do reality da Globo são Arcrebiano, o Bil, e Arthur Picoli Crédito: Globo/Divulgação/Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

Só estamos no primeiro mês de 2021, mas não é exagero dizer que esta segunda-feira (25) já é o dia mais esperado do para o brasileiro que curte entretenimento. Na data de estreia do “ BBB 21 ”, na Globo, só se fala sobre o tema nas redes sociais. Só no Twitter, o reality já teve mais de 3 milhões de menções, quebrando recordes anteriores.

Em entrevista à Gazeta, familiares dos dois capixabas destacam que eles vão surpreender e todos estão com a expectativa nas alturas. Tanto Thais Picoli, irmã de Arthur, quanto Ana Araújo, mãe de Bil, explicaram que ainda não caiu a ficha de que os bonitões vão protagonizar na Globo e que estão com a chance de faturar o grande prêmio de R$ 1,5 milhão.

Dentre as novidades, alguns pontos polêmicos acabaram vazando na internet, apesar de não terem sido confirmados ou anunciados pela própria TV Globo. Nesta edição, o jogo teria uma espécie de Tinder (aplicativo de namoro), que serviria para os participantes manifestarem suas afinidades amorosas. Chamado de "Flecha", segundo colunistas, a ferramenta seria para unir duplas que, mutuamente, têm interesse em se conhecer.

Outra novidade nesse sentido é o Podcast do Líder, como está sendo chamado. O programa em áudio nada mais seria, de acordo com publicações, do que a gravação de conteúdos exclusivos feitos pelo vencedor da prova da semana do "BBB 21". A princípio, os temas que seriam abordados nos áudios não foram divulgados, o que dá margem ao entendimento de que o líder é quem decidiria sobre o que ele iria querer falar.

Mas não é só isso. A 21ª edição do programa chega com novidades que foram, sim, confirmadas pela direção do programa e que o Divirta-se, de A Gazeta, lista para você, caro leitor, não perder nenhum detalhe do “BBB”. Confira!

BIG FONE

Pelo Instagram, Boninho deu spoiler de um dos Big Fones que estão na casa (o papo é de que terão dois neste BBB). O aparelho da área externa, como é possível ver em foto, tem um acabamento medieval e foi inspirado na novela Deus Salve o Rei (2018).

A influenciadora Laura Brito, que foi uma das que entrou na casa mais vigiada do Brasil convidada do diretor da Globo para conhecer as dependências, ainda destacou, também pelas redes sociais: “O quarto do líder parece um castelo”. A frase pode indicar que a inspiração dramaturga pode aparecer em outros ambientes da casa.

XEPA E VIP

A cozinha da xepa saiu da parte de fora da mansão e agora fica anexa à cozinha vip. Isso quem contou foi o influenciador Foquinha, que também entrou na casa. “De um lado o balcão é da xepa, tem uma placa, tem uma mesinha dividindo. Do outro lado, a parte maior, é o vip”, disse.

E completou: "Tem uma mesa para o vip e uma mesa para a xepa. A mesa para o vip está ali perto de onde é a escada, ali perto de onde tinha o boneco da Gabi Martins. Tem uma plaquinha ali escrito vip. Eu não sei se a escada tem a ver com o vip”, avaliou.

BANHEIRO

Os influenciadores que visitaram a casa, no fim da última semana, deram muito destaque ao banheiro do BBB 21. O local, ao que parece, foi inspirado em um grande camarim e é em tons de rosa e amarelo com glitter e muita luz.

Nathaly Dias, conhecida na internet como Blogueira de Baixa Renda, definiu: "Imagina um camarim de diva do pop anos 90! Rosa pink, o espelho tem aquelas luzes ao redor, sabe? Perfeito”.

QUARTO CORDEL ENCANTADO

A novela Cordel Encantado (2011) também inspirou cômodos na casa mais vigiada do país. Ao que consta, assim como Boninho já tinha dado spoiler pelo Instagram, um dos quartos da casa é inspirado no tema.

Laura Brito definiu o local assim: "Entrei no quarto Cordel do Nordeste, é o quarto do Nordeste. Tem cacto, é um quarto que lembra muito o sertão, bem branco, com desenhos de cordel pelo quarto”.

SALA

Quem visitou a famosa sala do "BBB 21" foi a dupla do Diva Depressão. Eles contaram que o local possui desenhos dos robozinhos icônicos do BBB pelas paredes e também adiantaram as cores escolhidas para o espaço.

"Predomina a cor vermelha, azul, cinza. O sofá é cinza. Têm uns bonequinhos colados no espelho, atrás do sofá. Muitas formas geométricas, sabe, pixelado? Têm umas colmeias azuis e o telão do Tiago tá incrível e tem um portal”, também disse Laura Brito, que intrigou ao mencionar “portal”.