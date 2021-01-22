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Thelma, do "BBB 20", trabalha como médica em Manaus na pandemia

"Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais", diz comunicado da assessoria

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 08:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 08:25
Thelma, do
Thelma, do "BBB 20", trabalha como médica em Manaus na pandemia Crédito: Reprodução/Instagram @ublogdasestrelas
Thelma Assis, médica que foi campeã do Big Brother Brasil em 2020, está em Manaus, no Amazonas, trabalhando no combate à pandemia do novo coronavírus.
A informação chamou atenção nas redes sociais após uma colega de hospital publicar uma selfie ao lado da ex-BBB: "Plantão de hoje com a dra. Thelminha. Toda minha admiração a ela que está aqui para ajudar o Amazonas".
Segundo a assessoria de Thelma Assis, a médica "já vinha se engajando na campanha Respira Amazonas desde as primeiras notícias da situação da cidade."

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"Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais", conclui comunicado.

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