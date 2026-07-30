O poder dos diagnósticos na construção de municípios mais competitivos

Esse tipo de informação provoca uma reflexão imediata: se a cidade reúne condições competitivas, por que ainda não consegue converter esse potencial em maior volume de investimentos? Investigar questões como essa permite direcionar políticas públicas e aperfeiçoar estratégias de desenvolvimento no ambiente de negócios.





É exatamente esse o papel que buscamos desempenhar. O Connect Fecomércio-ES atua como um parceiro estratégico dos municípios, disponibilizando inteligência econômica e territorial para apoiar decisões mais assertivas e fortalecer o planejamento do desenvolvimento local.





Queremos que prefeitos, secretários, vereadores, lideranças empresariais e investidores tenham acesso a informações qualificadas, capazes de orientar políticas públicas, identificar oportunidades e impulsionar iniciativas que gerem impactos positivos para a população.





Mais do que subsidiar a gestão pública, esses diagnósticos fortalecem o ambiente de negócios ao oferecer inteligência de dados para orientar decisões de empresários, investidores e lideranças.





Quando poder público e setor produtivo passam a compartilhar uma visão qualificada sobre as potencialidades e os desafios do município, cria-se um ambiente mais favorável à construção de um desenvolvimento sustentável. O resultado se reflete na sociedade, com geração de emprego e oportunidades de forma consistente e duradoura.





Dessa forma, o Connect Fecomércio-ES consolida-se como um hub estratégico de inteligência para o desenvolvimento municipal, conectando dados, conhecimento e análise para apoiar a construção de cidades mais competitivas, sustentáveis e preparadas para os desafios atuais.





Esse trabalho também fortalece a atuação dos sindicatos empresariais, que concentram e encaminham à Fecomércio-ES as demandas construídas em conjunto com o poder público municipal. Esse modelo amplia o diálogo institucional, reforça a representatividade das entidades sindicais e estabelece uma agenda permanente para o desenvolvimento econômico das cidades.





O projeto-piloto nasceu em Cariacica, a partir de uma demanda do Sindicato dos Lojistas, que buscava compreender de forma mais aprofundada a realidade comercial da Avenida Expedito Garcia. A experiência demonstrou o potencial da metodologia e abriu caminho para um diagnóstico muito mais abrangente.





O segundo estudo foi desenvolvido para Cachoeiro de Itapemirim, ampliando a atuação da Fecomércio-ES na região Sul do Estado e fortalecendo a parceria com as lideranças empresariais locais, estreitando as relações com o município e aumentando a representatividade local.





O trabalho continua avançando. O diagnóstico de Guarapari já está em fase final de elaboração e outros municípios deverão integrar esse projeto nos próximos meses. Esse reconhecimento confirma que estamos construindo um legado.