O poder dos diagnósticos na construção de municípios mais competitivos

Administrar uma cidade nunca foi uma tarefa simples. Vivemos mudanças econômicas aceleradas, transformação tecnológica e disputas cada vez maiores por investimentos públicos e privados, novos desafios regulatórios e fiscais, mudanças no comportamento do consumo e crescentes demandas da população por serviços mais eficientes.
Por isso, tomar decisões com base apenas na percepção ou na experiência já não é suficiente. O desenvolvimento sustentável dos municípios exige planejamento e, sobretudo, dados confiáveis capazes de apontar oportunidades, antecipar desafios e orientar escolhas estratégicas.
É exatamente nessa direção que o Connect Fecomércio-ES tem ampliado sua atuação por meio de estudos inovadores, os “Diagnósticos técnico e territoriais”, desenvolvidos especificamente para municípios capixabas. Neles, estamos entregando um instrumento estratégico de gestão que coloca informações qualificadas a serviço do desenvolvimento local.
Tradicionalmente, observatórios econômicos concentram esforços em relatórios estaduais ou em indicadores amplos. Nossa proposta vai além. O Connect Fecomércio-ES passa a construir também análises aprofundadas sobre cada realidade municipal, considerando seus desafios e potencialidades. Cada cidade possui uma dinâmica própria, e é justamente essa singularidade que buscamos compreender.
Na prática, oferecemos aos gestores públicos, empresários, sindicatos e à sociedade civil organizada um verdadeiro mapa estratégico do município. São análises que reúnem indicadores demográficos, perfil econômico, estrutura empresarial, competitividade, mercado de trabalho, ambiente de negócios, investimentos anunciados, informalidade, potencial de novos empreendimentos e participação da economia local no contexto estadual.
Esse conjunto de informações permite que decisões importantes deixem de ser tomadas apenas com base em percepções e passem a ser fundamentadas por evidências.
Um exemplo bastante emblemático surgiu no estudo desenvolvido para Cachoeiro de Itapemirim. O diagnóstico mostra que o município se destaca entre os mais competitivos do Espírito Santo, mas apresenta uma posição menos favorável na atração de investimentos públicos e privados.
Esse tipo de informação provoca uma reflexão imediata: se a cidade reúne condições competitivas, por que ainda não consegue converter esse potencial em maior volume de investimentos? Investigar questões como essa permite direcionar políticas públicas e aperfeiçoar estratégias de desenvolvimento no ambiente de negócios.
É exatamente esse o papel que buscamos desempenhar. O Connect Fecomércio-ES atua como um parceiro estratégico dos municípios, disponibilizando inteligência econômica e territorial para apoiar decisões mais assertivas e fortalecer o planejamento do desenvolvimento local.
Queremos que prefeitos, secretários, vereadores, lideranças empresariais e investidores tenham acesso a informações qualificadas, capazes de orientar políticas públicas, identificar oportunidades e impulsionar iniciativas que gerem impactos positivos para a população.
Mais do que subsidiar a gestão pública, esses diagnósticos fortalecem o ambiente de negócios ao oferecer inteligência de dados para orientar decisões de empresários, investidores e lideranças.
Quando poder público e setor produtivo passam a compartilhar uma visão qualificada sobre as potencialidades e os desafios do município, cria-se um ambiente mais favorável à construção de um desenvolvimento sustentável. O resultado se reflete na sociedade, com geração de emprego e oportunidades de forma consistente e duradoura.
Dessa forma, o Connect Fecomércio-ES consolida-se como um hub estratégico de inteligência para o desenvolvimento municipal, conectando dados, conhecimento e análise para apoiar a construção de cidades mais competitivas, sustentáveis e preparadas para os desafios atuais.
Esse trabalho também fortalece a atuação dos sindicatos empresariais, que concentram e encaminham à Fecomércio-ES as demandas construídas em conjunto com o poder público municipal. Esse modelo amplia o diálogo institucional, reforça a representatividade das entidades sindicais e estabelece uma agenda permanente para o desenvolvimento econômico das cidades.
O projeto-piloto nasceu em Cariacica, a partir de uma demanda do Sindicato dos Lojistas, que buscava compreender de forma mais aprofundada a realidade comercial da Avenida Expedito Garcia. A experiência demonstrou o potencial da metodologia e abriu caminho para um diagnóstico muito mais abrangente.
O segundo estudo foi desenvolvido para Cachoeiro de Itapemirim, ampliando a atuação da Fecomércio-ES na região Sul do Estado e fortalecendo a parceria com as lideranças empresariais locais, estreitando as relações com o município e aumentando a representatividade local.
O trabalho continua avançando. O diagnóstico de Guarapari já está em fase final de elaboração e outros municípios deverão integrar esse projeto nos próximos meses. Esse reconhecimento confirma que estamos construindo um legado.
Mais do que produzir informações, buscamos contribuir para uma nova forma de pensar o desenvolvimento regional. Queremos que os municípios contem com inteligência econômica permanente para orientar investimentos, elaborar políticas públicas, atrair empresas, fortalecer cadeias produtivas e aumentar sua competitividade.
Vivemos uma época em que os dados se tornaram um dos ativos mais valiosos para qualquer organização. O setor público não pode ficar à margem dessa transformação. Cidades inteligentes começam por decisões inteligentes, que dependem de informação de qualidade.
Esse é o compromisso do Connect Fecomércio-ES: transformar dados em conhecimento, estratégia e desenvolvimento para os municípios capixabas. Porque, quando a inteligência orienta as decisões, toda a sociedade ganha.