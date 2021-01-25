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Arthur Picoli

Personal trainer capixaba conquista imunidade na primeira semana do BBB 21

Além de  Arthur Picoli, outros 5 participantes foram os mais votados pelo público. Reality começa nesta segunda-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2021 às 22:38

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 22:38

Arthur Picoli, educador físico capixaba que está no BBB 21, na Globo. Ele é natural de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado
Arthur Picoli, educador físico capixaba, está no BBB21 Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli
O personal trainer capixaba, Arthur Picoli, já foi abençoado logo na chegada ao (Big Brother Brasil) BBB 21. Ele é um dos seis participantes que vão começar o jogo imunes, anunciou o apresentador do reality show Tiago Leifert, na noite deste domingo (24), no Fantástico. 
Do grupo Pipoca, os imunes são Lumena, Juliette e Arthur. Do grupo Camarote estão Fiuk, Viih Tube e Projota. Todos foram eleitos pelo público durante votação encerrada na  noite deste domingo (24). 
Imunes, eles não podem ser indicados ao primeiro paredão e garantem a permanência, no mínimo, até a segunda semana do BBB 21. Além disso, juntos, eles poderão escolher um jogador para a votação.
"Amanhã, os 14 não imunes vão ficar dentro desta aqui, nessa casa. Os outros seis, que estarão imunes, vão ficar em outra dimensão, que a gente mostra melhor amanhã", contou Tiago.

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O BBB começa no dia 25 de janeiro de 2021. Conforme a direção do programa, essa será a temporada mais longa da história, com 100 dias de duração. Assim, a expectativa é de que a final seja realizada no início de maio.
Com informações do Gshow. 

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