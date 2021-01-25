Personal trainer capixaba conquista imunidade na primeira semana do BBB 21

Arthur Picoli, educador físico capixaba, está no BBB21 Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli

Do grupo Pipoca, os imunes são Lumena, Juliette e Arthur. Do grupo Camarote estão Fiuk, Viih Tube e Projota. Todos foram eleitos pelo público durante votação encerrada na noite deste domingo (24).

Imunes, eles não podem ser indicados ao primeiro paredão e garantem a permanência, no mínimo, até a segunda semana do BBB 21. Além disso, juntos, eles poderão escolher um jogador para a votação.

"Amanhã, os 14 não imunes vão ficar dentro desta aqui, nessa casa. Os outros seis, que estarão imunes, vão ficar em outra dimensão, que a gente mostra melhor amanhã", contou Tiago.

O BBB começa no dia 25 de janeiro de 2021. Conforme a direção do programa, essa será a temporada mais longa da história, com 100 dias de duração. Assim, a expectativa é de que a final seja realizada no início de maio.