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Entenda a 1ª semana do reality

"BBB21": Fiuk e Lumena confirmam favoritismo e ganham imunidade

Eles também terão a missão de decidir, em comum acordo, quem irá para o primeiro Paredão da edição

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 08:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jan 2021 às 08:24
"BBB 21": os participantes Fiuk e Lumena Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Tiago Leifert anunciou no Fantástico deste domingo (24) os nomes dos participantes que começam a 1ª semana do BBB 21 imunizados. No grupo Pipoca, os mais votados foram Lumena (18%), Juliette (13%) e Arthur (13%). Já no Camarote os escolhidos foram Fiuk (15%), Viih Tube (12%) e Projota (11%).
Eles também terão a missão de decidir, em comum acordo, quem irá para o primeiro Paredão da edição. A enquete do F5 acertou quatro dos nomes que venceram a disputa. As diferenças ficaram por conta de Carla Diaz, no Camarote, e Arcrebiano, no Pipoca. "Amanhã, os 14 não imunes vão ficar dentro desta aqui, nesta casa. Os outros seis, que estarão imunes, vão ficar em outra dimensão, que a gente mostra melhor amanhã", contou Leifert, enquanto fazia um tour pela nova casa do reality show no jornalístico dominical da Globo.
Assim como na edição passada, o BBB 21 vai apostar na mistura de celebridades e desconhecidos dispostos a terem suas vidas modificadas pelo programa. Os pares eram formados por um participante do grupo Camarote, com famosos, e Pipoca, com anônimos.

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Entre os que já são conhecidos do grande público estão as influenciadoras Camilla de Lucas e Viih Tube, a cantora Pocah e os atores Carla Diaz e Fiuk. Todos já apareciam nas listas de cotadas para estarem no programa.
Por outro lado, surpreenderam nomes como o da cantora Karol Conka, do rapper Projota, do ator Lucas Penteado, do humorista Negro Di e do sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel. Este último é ex-marido de Rafa Kalimann, vice-campeã do BBB 20. Já entre os anônimos, não houve muitas surpresas. Há diversos nomes que parecem ter perfis similares aos de participantes das edições anteriores. O programa contará, por exemplo, com mais um "cowboy", o fazendeiro Caio Afiune. Entre os sarados, há dois instrutores de crossfit, Arcrebiano Araújo (mais conhecido como Bil) e Arthur Picoli. Já a modelo Kerline Cardoso, a advogada Juliette Freire, a cirurgiã-dentista Thaís Braz e a consultora de marketing Sarah Andrade estão no time de beldades. Entre os perfis mais inusitados estão o do professor de geografia João Luiz Pedrosa, o do doutorando em economia Gilberto Nogueira Junior e o da psicóloga e DJ de pagodão baiano Lumena Aleluia.

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