"BBB21": Fiuk e Lumena confirmam favoritismo e ganham imunidade

Assim como na edição passada, o BBB 21 vai apostar na mistura de celebridades e desconhecidos dispostos a terem suas vidas modificadas pelo programa. Os pares eram formados por um participante do grupo Camarote, com famosos, e Pipoca, com anônimos.

Entre os que já são conhecidos do grande público estão as influenciadoras Camilla de Lucas e Viih Tube, a cantora Pocah e os atores Carla Diaz e Fiuk. Todos já apareciam nas listas de cotadas para estarem no programa.