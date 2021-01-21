Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bombando na web!

"BBB 21": Fiuk, Viih Tube e Projota são os mais comentados do Twitter

O reality show deu origem a mais de três milhões de tweets somente no dia em que os 20 concorrentes desta edição foram anunciados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2021 às 08:35

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 08:35

"BBB 21": Fiuk, Viih Tube e Projota Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
BBB 21 (Globo) já tem sido um dos assuntos de maior destaque do Twitter. Segundo levantamento da plataforma, FiukViih Tube, Projota, Karol Conka e Pocah foram os cinco participantes mais citados na rede nessa ordem.
O reality show deu origem a mais de três milhões de tweets somente no dia em que os 20 concorrentes desta edição foram anunciados, na última terça-feira (19).
A leva de nomes durou cerca de seis horas e só terminou após o começo da novela das 21h. O número de menções feitas sobre o tema é três vezes maior do que o registrado dia 21 de janeiro de 2020, data da estreia da edição passada.
O BBB 21 começa na segunda (25), mas o público já pode escolher os seus preferidos do Camarote e Pipoca. Os três mais votados de cada grupo (seis no total) já vão entrar na casa com imunidade. Mas eles também terão a missão de decidir, em comum acordo, quem irá para o primeiro Paredão da edição.

Veja Também

"BBB 21": ex de Maraisa, capixaba Arcrebiano foi segurança de Marília Mendonça

"BBB 21": "Vai causar", diz mãe do capixaba Arcrebiano, ex de Maraisa

“BBB 21”: “Era meta de vida”, diz irmã de capixaba Arthur, ex-Mister ES

Os seis mais votados também vão ficar isolados dos outros competidores num primeiro momento. Quem chegar à casa nem saberá que eles fazem parte do jogo. O encontro do grupo de imunes com os brothers da casa principal acontecerá apenas tempos depois.
O resultado da votação será revelado no Fantástico no domingo (24). Os participantes só saberão da surpresa quando já estiverem dentro do reality.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo Twitter BBB Fiuk Reality show Globoplay Boninho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados