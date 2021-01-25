"Me vejo preparado para competir", diz Arthur, capixaba no "BBB 21"

Prestes a entrar na casa mais vigiada do Brasil, o modelo declarou que está ansioso para jogar e que se sente preparado para o reality. “A sensação de estar no BBB 21 é algo indescritível. É a quarta vez que me inscrevo e agora me vejo muito mais preparado para competir e agregar ao programa. Estou realizando um grande sonho e farei de tudo para continuar nele o máximo possível", disse, questionado sobre a expectativa para entrar na casa.