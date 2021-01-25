"Me vejo preparado para competir", diz Arthur, capixaba no "BBB 21"

O educador físico Arthur Picoli, de 26 anos, foi o primeiro capixaba anunciado no "BBB 21". Ele, que é de Conduru, no Sul do Espírito Santo, já estava morando no Rio de Janeiro há pouco mais de um ano e meio e havia tentado se inscrever no reality da Globo outras três vezes.
Assim como revelou a Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta, em uma das ocasiões o Mister Espírito Santo 2016 chegou a ser chamado para uma etapa das seletivas, mas a inscrição não vingou além disso.
Prestes a entrar na casa mais vigiada do Brasil, o modelo declarou que está ansioso para jogar e que se sente preparado para o reality. “A sensação de estar no BBB 21 é algo indescritível. É a quarta vez que me inscrevo e agora me vejo muito mais preparado para competir e agregar ao programa. Estou realizando um grande sonho e farei de tudo para continuar nele o máximo possível", disse, questionado sobre a expectativa para entrar na casa.
Assim como os demais participantes, Arthur foi, em carreata, para os Estúdios Globo no fim da manhã desta segunda (25), dia de estreia da atração que vai ao ar após a reprise da novela A Força do Querer. Os participantes foram, um a um, separados em carros individuais para o antigo Projac, onde fica a casa do reality.