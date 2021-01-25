Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grato a Boninho

"BBB 21": Arcrebiano sobre R$ 1,5 milhão: "Participar já é um prêmio"

Capixaba na 21ª edição do reality da Globo, o Bil Araújo, como é conhecido, promete causar dentro da casa e adiantou que está feliz em ter sido selecionado por Boninho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2021 às 14:52

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 14:52

"BBB 21": o capixaba Arcrebiano Araújo, o Bil Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo
Ao que tudo consta, Arcrebiano é um dos participantes que mais promete causar neste "BBB 21". O educador físico de Vila Velha, de 29 anos, é ex-namorado de Maraisa e também já trabalhou como segurança da dupla e de Marília Mendonça - ou seja, apesar de estar no time Pipoca, não é tão anônimo assim
Mas polêmicas à parte, "causar" foi o termo que a própria mãe do Bil, como é conhecido, usou para falar da expectativa de performance do filho com exclusividade à Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta. Em entrevista, Ana Araújo contou detalhes da personalidade do modelo e também disse que ele está determinado a se sair bem na casa. 
Antes de ir para a casa do BBB 21, nos Estúdios Globo, na manhã desta segunda (25) em carreata com os outros participantes do reality, Arcrebiano declarou que está feliz de ter sido selecionado para entrar no jogo dirigido por Boninho e adiantou que já se sente premiado. 

Veja Também

Pegador e bonitão! Arcrebiano do “BBB 21” causava no ES, diz amigo do crossfit

"Me vejo preparado para competir", diz Arthur, capixaba no "BBB 21"

Participantes do "BBB 21" seguem em carreata para os Estúdios Globo

“Posso me dizer um participante lisonjeado por ter sido escolhido dentre tantos brasileiros que se inscreveram nesta edição. Estar participando já pode ser considerado um baita prêmio", falou. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex-BBB Gizelly assume namoro e posa com o arquiteto em Guarapari

"BBB21": Fiuk e Lumena confirmam favoritismo e ganham imunidade

"BBB 21" estreia hoje com dois capixabas e traz novidades; confira

"BBB 21": ex de Maraisa, capixaba Arcrebiano foi segurança de Marília Mendonça

"BBB 21": "Vai causar", diz mãe do capixaba Arcrebiano, ex de Maraisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo BBB Reality show Globoplay Boninho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: aprenda a preparar opção prática e nutritiva
Imagem de destaque
Capixaba viraliza ao mostrar jeito "diferente" para comer pitaya
Imagem de destaque
Infarto silencioso: entenda os riscos e veja como se proteger

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados