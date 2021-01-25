"BBB 21": Arcrebiano sobre R$ 1,5 milhão: "Participar já é um prêmio"

Ao que tudo consta, Arcrebiano é um dos participantes que mais promete causar neste "BBB 21". O educador físico de Vila Velha, de 29 anos, é ex-namorado de Maraisa e também já trabalhou como segurança da dupla e de Marília Mendonça - ou seja, apesar de estar no time Pipoca, não é tão anônimo assim.
Mas polêmicas à parte, "causar" foi o termo que a própria mãe do Bil, como é conhecido, usou para falar da expectativa de performance do filho com exclusividade à Coluna Pedro Permuy, de A Gazeta. Em entrevista, Ana Araújo contou detalhes da personalidade do modelo e também disse que ele está determinado a se sair bem na casa.
Antes de ir para a casa do BBB 21, nos Estúdios Globo, na manhã desta segunda (25) em carreata com os outros participantes do reality, Arcrebiano declarou que está feliz de ter sido selecionado para entrar no jogo dirigido por Boninho e adiantou que já se sente premiado.
“Posso me dizer um participante lisonjeado por ter sido escolhido dentre tantos brasileiros que se inscreveram nesta edição. Estar participando já pode ser considerado um baita prêmio", falou.