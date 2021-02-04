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Edição especial

Globo quer Anitta na última Dança dos Famosos do Faustão, diz colunista

Segundo informações do colunista Fefito, do Uol, executivos do Domingão do Faustão querem se despedir do programa com edição especial do quadro artístico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2021 às 09:06

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 09:06

Anitta em show no Cafe de La Musique, em Guarapari
Anitta em show no Cafe de La Musique, em Guarapari Crédito: Leo Gurgel
Fausto Silva só ficará com seu Domingão do Faustão no ar na Globo até o fim deste ano, conforme já foi anunciado pelo apresentador. Até por isso, a produção do programa deve seguir impecável até os últimos dias da atração dominical na tela do plim-plim. 
De acordo com informações do colunista Fefito, do Uol, o desejo dos executivos da Globo é que a última Dança dos Famosos, um dos quadros mais assistidos do Domingão, seja especial. Para isso, estariam sendo ventilados nomes como os de Anitta e Paolla Oliveira. Além das duas, Viviane Araújo e Leo Jaime também seriam cotados. 
Isso porque, de acordo com a publicação, a ideia seria chamar figuras de destaque do Brasil, mas também participantes que foram emblemáticas ao longo de todas as edições da Dança. 

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Segundo o colunista, Tiago Abravanel e Oscar Schmidt também estariam sendo cotados para retornarem ao programa. 

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