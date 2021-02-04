Globo quer Anitta na última Dança dos Famosos do Faustão, diz colunista

Fausto Silva só ficará com seu Domingão do Faustão no ar na Globo até o fim deste ano, conforme já foi anunciado pelo apresentador. Até por isso, a produção do programa deve seguir impecável até os últimos dias da atração dominical na tela do plim-plim.
De acordo com informações do colunista Fefito, do Uol, o desejo dos executivos da Globo é que a última Dança dos Famosos, um dos quadros mais assistidos do Domingão, seja especial. Para isso, estariam sendo ventilados nomes como os de Anitta e Paolla Oliveira. Além das duas, Viviane Araújo e Leo Jaime também seriam cotados.
Isso porque, de acordo com a publicação, a ideia seria chamar figuras de destaque do Brasil, mas também participantes que foram emblemáticas ao longo de todas as edições da Dança.
Segundo o colunista, Tiago Abravanel e Oscar Schmidt também estariam sendo cotados para retornarem ao programa.