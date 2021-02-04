"BBB 21": capixaba Arthur investe em Carla Diaz: "Descascada do inhame"

BBB 21: Carla Diaz e Arthur conversam na sala Crédito: TV Globo/Reprodução

Arthur, o educador físico de Conduru, no Espírito Santo, já não está escondendo de ninguém o interesse amoroso por Carla Diaz no " BBB 21 ". O bonitão , durante a festa do líder Nego Di, na madrugada desta quinta (4), fez um gesto de flechada para a atriz e logo os dois engataram uma conversa sobre o assunto.

"Foi o inhame, né? Foi a descascada do inhame que mudou tudo", brincou a atriz. "Na hora que a gente descascou o inhame junto, eu falei (xingamento), tem muita coisa, um completa o outro', sabe?", retrucou o capixaba.

Arthur ainda perguntou se a flecha que ele mandou para ela seria correspondida e ela disse: "Nos próximos capítulos".