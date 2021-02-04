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"BBB 21": capixaba Arthur investe em Carla Diaz: "Descascada do inhame"

Professor de crossfit do Espírito Santo se declarou para a atriz no reality da Globo e eles brincaram com cena que viveram na cozinha quando "se completaram" descascando inhames
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2021 às 08:56

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 08:56

BBB 21: Carla Diaz e Arthur conversam na sala
BBB 21: Carla Diaz e Arthur conversam na sala Crédito: TV Globo/Reprodução
Arthur, o educador físico de Conduru, no Espírito Santo, já não está escondendo de ninguém o interesse amoroso por Carla Diaz no "BBB 21". O bonitão, durante a festa do líder Nego Di, na madrugada desta quinta (4), fez um gesto de flechada para a atriz e logo os dois engataram uma conversa sobre o assunto. 
"Foi o inhame, né? Foi a descascada do inhame que mudou tudo", brincou a atriz. "Na hora que a gente descascou o inhame junto, eu falei (xingamento), tem muita coisa, um completa o outro', sabe?", retrucou o capixaba. 
Arthur ainda perguntou se a flecha que ele mandou para ela seria correspondida e ela disse: "Nos próximos capítulos".

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"Não é por conta de um inhame que eu vou te dar uma flechada. Não é fácil assim", ainda detalhou a atriz. 

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